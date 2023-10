Die Liga-Dinos und das Duell um Platz eins.

Seit 2011 begegnen sich Pitten und Wiesmath zweimal jährlich. Seit mittlerweile zwölf Jahren sind die beiden Liga-Dinos gemeinsam in der 1. Klasse Süd. Wäre 2020 nicht Corona gekommen, wäre einer von beiden wohl Meister geworden. Damals war Wiesmath Herbstmeister. Pitten Zweiter. Nun sind die beiden wieder ganz vorne, empfängt am Samstag der Zweite Pitten Leader Wiesmath. Das Match-up ist aber auch das Duell der besten Defensive mit der besten Offensive.

Youngster Jan Reisner hievte die Gelb-Blauen mit einem Doppelpack gegen Neunkirchen an die Tabellenspitze. Verwunderung macht sich bei ihm aufgrund der Top-Platzierungen beider Clubs nicht breit: „Pitten war letzte Saison schon knapp an der Top-Drei dran, bei uns läuft es seit dieser Saison und wir sind ziemlich gut reingestartet. Bis auf wenige Aussetzer sind wir verdient oben mit dabei.“ Die Bilanz der jüngsten Vergangenheit ist einseitig – seit sechs Spielen konnte Wiesmath gegen Pitten nicht mehr gewinnen, der letzte Dreier datiert von 2018. „Die beiden Partien in der Vorsaison haben wir gewonnen, aber die Teams kennen sich ziemlich gut“, weiß Pittens Kapitän Patrik Wagner.

Patrik Wagner und Pitten wollen die Tabellenführung zurückerobern. Foto: Malcolm Zottl

Die Erfolgsgeheimnisse der beiden Teams liegen auf der Hand – während Reisner „die beiden Legionäre und Torjäger Josy Schwarz“ nennt, setzen die Pittner laut Wagner auf Altbewährtes: „Die Defensive ist deshalb so stark, weil wir mit den gleichen Leuten spielen und unser Tormann Nico Fleck super ist“, streut der Verteidiger seinem Schlussmann Rosen.

Vor heimischer Kulisse freut sich die Felber-Elf am Samstagnachmittag auf ein Fußballfest: „Die Stimmung wird top sein. Wiesmath bringt viele Fans mit, bei uns schauen diese Saison auch viele zu. Entscheidend wird die Tagesverfassung und die bessere Defensive sein“, prognostiziert Wagner. Trotz der Negativbilanz gegen Pitten wollen die Gelb-Blauen gewinnen: „Wir werden versuchen, mit einem Sieg die Tabellenführung zu verteidigen“, ist Reisner vor dem möglichen Herzschlagfinale im Herbst motiviert.