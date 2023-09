Schiedsrichter beging Foul

Schiri hätte Gelb sehen müssen. Eine Situation, die man sicherlich nicht alle Tage sieht: Nach einem Schiedsrichterball drehte sich der Oberwaltersdorfer ein, Josef Schwarz wollte den Gegner das Leder abnehmen. Doch Schiedsrichter Mustafa Köse, der unmittelbar daneben war, tand im Weg. Köse sah Schwarz nicht, machte einen Schritt zurück und der Wiesmath-Goalgetter prallte gegen seine Schulter.

Der ausgefuchste Cengiz. Beim 2:1-Heimsieg über Zöbern erzielte Anil Cengiz ein Tor, bei dem er seine Raffinesse unter Beweis stellte. Der Zillingdorf-Angreifer preschte über die Seite durch, alle rechneten mit einer Hereingabe. „Er täuschte den Pass nur an und schoss den Ball ins kurze Eck“, schilderte Coach Thomas Urbanek den wichtigen Siegestreffer.

Die Sorgen der Anderen. Beim 0:7-Debakel in Enzesfeld musste Coach Michael Leuchtmann auf insgesamt sieben Stammspieler verzichten. Die Sorgen der Konkurrenz kann der Lanzenkirchen-Coach nicht ganz nachvollziehen: „Ich sehe jede Woche Trainer, die sich beschweren, weil ihnen ein oder zwei Spieler fehlen. Mir haben in jedem Spiel mindestens drei Wichtige gefehlt.“

Trauer trotz Premierenpunkt. Die Wolf-Elf nahm aus Neunkirchen den ersten Zähler mit, Sollenau-Coach Christian Wolf war dennoch nicht glücklich: „Ich hätte den Punkt zur Pause mitgenommen, aber wir waren zweite Hälfte viel besser und hätten gewinnen müssen.“

Einwerfen üben. Die Torchancen häuften sich in der Schlussphase zwischen Scheiblingkirchen II und Grimmenstein, als es zu einer kuriosen Szene kam: Die Hausherren hatten links hinten Einwurf, Schiedsrichter Erdem Erdil pfiff wegen falscher Ausführung ab. Die Grimmensteiner hätten angreifen können, auch diesmal blieb der Spieler nicht mit den Beinen am Boden stehen. Die Zuschauer lachten sich ins Fäustchen, der zweite Versuch der Scheibling'-Fohlen war dann erfolgreich.

Riesenlob für Felber-Elf. In den letzten Spielen war Aspang trotz null Punkten immer nur knapp unterlegen. Gegen Pitten hatten die Hausherren um Coach Zsolt Nagy beim 0:3 klar das Nachsehen. Dieser lobte das Auswärtsteam nachher in höchsten Tönen: „Die Pittner waren durchwegs dominant, sie sind das stärkste Team, gegen das wir bisher gespielt haben. Für mich sind sie jetzt sogar Titelfavorit“, meinte Nagy nach der Heimpleite. Viel helfen wird das Lob aber nicht, Aspang wartet weiterhin auf den Premierenpunkt.

Treffer strittig aberkannt. Im Kracher zwischen Wiesmath und Oberwaltersdorf setzte sich Lukas Laha beim Stand von 3:1 für die Flassak-Elf im Luftduell mit Wiesmath-Goalie Michael Sanz durch und sorgte für die Vorentscheidung - dachten alle, ehe Schiedsrichter Mustafa Köse den Treffer annullierte. Über den Grund rätselte sogar Wiesmath-Coach Peggy Fleck: „Ich weiß nicht, warum er das Tor nicht gegeben hat.“ Auch Thomas Flassak war verwundert, hatte aber eine Idee: „Vielleicht ist ihm Lukas Laha beim Kopfball zu energisch hingegangen, für mich hätte es zählen sollen.“ Egal war es am Ende trotzdem: Die Oberwaltersdorfer siegten mit 3:2.

Vogel fordert Reaktion. Im zweiten Badener Derby binnen zwei Wochen waren die Weissenbacher gegen Trumau favorisiert. Die Tabellenführung wurde anvisiert, doch Michael Koller und Patrick Resch durchkreuzten die Pläne von Helmut Vogel und siegten überraschend mit 3:0. Vogel sprach von „kollektivem Versagen“ und fordert in Grimmenstein eine Reaktion seiner Jungs: „Wir haben einen schlechten Tag erwischt, ich habe keine Ahnung, woran es gelegen hat. Solche Tage gibt es im Fußball aber, trotzdem muss jetzt gegen Grimmenstein wieder einiges anders laufen.“

Zu viele Tore. Keine leichte Aufgabe beim Spielbericht für Enzesfeld-Coach Sezer Özkan. Im Aufsteigerduell setzten sich die Enzesfelder dominant mit 7:0 durch, die Treffer konnte Özkan nur mithilfe von Goalie Markus Seitl genau schildern: „Es wird schwer, heute alles auswendig aufsagen zu können“, lachte Özkan nach dem Kantersieg. Beim vierten Tor waren sich dann aber beide nicht sicher, ob der Torschütze Yasin Ceylan oder Jan Lunczer hieß.

Traumtor mit 41 Jahren. Der Banovits-Elf war es gleichgültig, dass die Zweitplatzierten Weissenbacher am Papier Vorteile hatten. Einer, der als Ex-Profi natürlich keine Angst vor großen Namen hat, erzielte wie in alten Tagen das 1:0 für Trumau: „Eine Flanke kam in den Sechzehner und Michael Koller köpfelte in hohem Bogen aufs lange Eck unhaltbar zur Führung ein“, schwärmte Banovits von seinem routinierten Torjäger.