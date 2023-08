Eine Geschichte in Blau und Gelb

Alles begann im Jahr 1963: Franz Lechner, Josef Lechner und Josef Fuchs wollten in Wiesmath einen neuen Fußballverein aus der Taufe heben. Am 7. April des Jahres erfolgte die offizielle Gründung, am 25. August stand das erste Meisterschaftsspiel gegen Grimmenstein an. Kurios: Wiesmath ging mit 1:0 in Führung, wurde am Ende mit 1:16 abgewatscht.

Die in Geretschlag gepachtete Wiese stellte bald keine taugliche Heimstätte dar, in den 1970er-Jahren wurde dann ein Sportplatz in Angriff genommen. Ebenfalls in die Offensive schritt Wiesmath fußballerisch, 1975/76 erreichte der Club erstmals den dritten Platz in der 2. Klasse.

Mannschaftsfoto aus den 1990er-Jahren: Andreas Trimmel, Erwin Cemernjak, Josef Braunstorfer, Ludwig Pölzlbauer, Gerhard Pölzlbauer, Erich Trimmel, Helmut Mlekusch (hinten, v.l.). Manfred Rathmanner, Wolfgang Houszka Wolfgang, Ernst Piribauer, Karl Eidler, Reinhard Rathmanner und Karl Weninger (vorne, v.l.). Fotos: SK Wiesmath Foto: privat, SK Raika Wiesmath

Ein paar Jahre später sollte eine goldene Generation dann dem kleinen Fußballort zum Aufstieg verhelfen: Unter Kultstürmer Johnny Piribauer, der mit sieben Jugendkameraden in die Kampfmannschaft hochgezogen wurde, blühte Wiesmath auf. „Wir sind 1981/82 direkt Zweiter geworden, ein Jahr später hat es dann geklappt und wir wurden tatsächlich Meister“, erinnert sich die Vereinslegende zurück.

Eine Reminiszenz an die Meistersaison blieb Piribauer besonders im Gedächtnis: „Ich war damals 18 Jahre alt und habe in der vorletzten Partie gegen Scheiblingkirchen den entscheidenden Elfer verwandelt.“ Die nächsten Jahre reüssierten die Wiesmather in der 1. Klasse, eine spektakuläre Aufholjagd, macht sich im Kopf von Piribauer breit: „Oberwaltersdorf hat damals Ex-Spieler aus der Bundesliga verpflichtet und wir lagen zur Pause 0:2 hoffnungslos zurück. Dann hat der Trainer gemeint, wenn wir so spielen, brauchen wir gar nicht antreten. Am Ende haben wir 5:2 gewonnen“, berichtet der Kultstürmer. Als seine größten Stärken beschreibt Piribauer, der neuerdings wieder eine U-16 im Verein trainiert, seine Kopfballstärke und seine Kaltblütigkeit vom Elferpunkt.

Mannschaftsfoto aus dem Jahr 1983: Trainer Gerhard Geiderer, Kapitän Josef Grundner, Ludwig Pölzlbauer, Franz Kleinrath, Erich Trimmel, Helmut Mlekusch, Manfred Rathmanner, Martin Huber, Ernst Piribauer (hinten, v.l.). Franz Rathmanner, Reinhard Rathmanner, Gernot Braunstorfer, Wolfgang Houszka, Karl Weninger, Gerhard Koglbauer, Martin Kornfeld, Andreas Trimmel und Herbert Gruber (vorne, v.l.). Foto: privat

Das Jahr 2000 war dann in den Wiesmather Annalen dunkel markiert. In der Saison 1999/2000 mussten die Gelb-blauen nach 17 Jahren in der 1. Klasse absteigen und in der 2. Klasse Wechsel auflaufen. Grund für Piribauer, als Funktionär im Verein aktiv zu werden: „Ich habe dann nach fast 20 Jahren in der Kampfmannschaft aufgehört. Bis 2000 war ich immer für die Dressen zuständig, dann war ich Funktionär, dann Sektionsleiter.“ Nach einigen Jahren Pause vom Club wollte der ortsbekannte Stürmer wieder zurückkehren – zuerst leitet er das Seniorenteam, dann wurde er wieder Sektionsleiter und erlebte den Wiederaufstieg 2010/11 hautnah mit. „Ich bin einmal als Spieler und einmal als Sektionsleiter Meister geworden“, schmunzelt Piribauer.

Seit dem Wiederaufstieg legte Wiesmath nicht mehr den Rückwärtsgang in die 2. Klasse ein und etablierte sich unter dem aktuellen Coach Peggy Fleck als Angstgegner – weite Einwürfe, harte Spielweise und ein goldenes Kämpferherz zeichnen den Fußball der Fleck-Elf aus. Zum Saisonbeginn wurde Vizemeister Scheibling II 4:2 niedergerungen – vielleicht die letzte Chance der Altherren Sanz, Senft, Josey Schwarz und Tasic auf die Meisterkrone? „Wenn alle verletzungsfrei bleiben, ist alles möglich. Wenn wir ein Punkterl aus Weissenbach entführen und dann die zwei Heimspiele gewinnen, könnten wir vielleicht vorne mitmischen“, meint Piribauer euphorisch.