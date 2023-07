Enzesfeld verstärkt sich mit zwei Ex-Pfaffstättnern

Aufsteiger Enzesfeld rüstet sich mit zwei routinierten Neuzugängen für die 1. Klasse Süd. Abräumer Tomislav Rakita (Trumau) und Spielmacher Milan Milojevic (Maria Lanzendorf) kommen aus der Gebietsliga und verstärken das Team von Coach Sezer Özkan.

„Das sind zwei Qualitätsspieler mit verschiedenen Fähigkeiten, die sehr erfahren sind und den Unterschied ausmachen können“, freut sich Özkan über Transfercoups. Die Saisonziele werden damit hochgesteckt, die erste Partie hat für Özkan Priorität: „Als Erstes spielen wir gegen Zillingdorf, da wollen wir drei Punkte mitnehmen. Dann wollen wir von Spiel zu Spiel weiterschauen, wohin die Reise geht.“

Für Mittelfeldmotor Rakita hat das Klima in Trumau nicht mehr gepasst: „Ich kenne hier einige Spieler, hatte letztes Jahr schon ein Angebot. Da waren wir mit Trumau noch Dritter, aber diese Saison hat es mir dort nicht mehr gefallen.“ Milan Milojevic hat sich ebenfalls im Bezirk schon einen Namen gemacht. In der Saison 2018/19 war der Offensiv-Allrounder in Pfaffstätten ein Leistungsträger. Als einer der besten Spieler der 1. Klasse Süd katapultierte er den damaligen Aufsteiger sensationell auf Platz drei.

Enzesfelds kleiner Wehrmutstropfen: Mit Ramazan Comak (Günselsdorf), Hüseyin Erdogdu (Günselsdorf), Emanuel Oletu (unbekannt) und Adrian Demirel (Leobersdorf) verlassen vier Spieler den Verein. Dafür werden Lukas Wippel und Alexander Steinbacher zwei Jugendspieler hochgezogen.