Erster Sieg seit Mitte April

18 Spiele. So lange blieb Aspang saisonübergreifend sieglos. Am 16. April konnte Aspang zuletzt in der 1. Klasse Süd gewinnen, damals mit 3:1 gegen Neunkirchen. An diesem Wochenende war es endlich soweit, der Tabellenletzte konnte anschreiben und deklassierte vor Heimpublikum Zillingdorf 4:1.

„Das Gefühl ist gar nicht zu beschreiben, wir haben lange nicht mehr gewonnen. Dieser Sieg war ein Befreiungsschlag für die ganze Mannschaft“, atmet Stefan Lemberger auf. Dabei hätte der Premierendreier überraschender kommen können. Vor drei Wochen ein Remis in Lanzenkirchen, ehe zwei knappe Niederlagen gegen Sollenau und Oberwaltersdorf folgten. Warum läuft es unter Neo-Coach Fred Danter in den letzten Wochen wieder besser?

Das Gefühl ist gar nicht zu beschreiben, wir haben lange nicht mehr gewonnen. Dieser Sieg war ein Befreiungsschlag für die ganze Mannschaft. Stfan Lemberger, Aspang-Kapitän

„Die Mannschaft wächst immer mehr zusammen, viele sind unter 23 Jahre jung. Doch statt uns zu kritisieren, pushen wir uns“, weiß Lemberger, der gegen Zillingdorf einen Doppelpack schnürte, um das Erfolgsgeheimnis Bescheid.

Nach einer ersten Anschrift wollen die Aspanger vor dem Winter fleißig Punkte sammeln: „Wir wollen jedes Spiel gewinnen und im Herbst noch einige Punkte mitnehmen“, so Lemberger. Am Klassenerhalt wird nicht im Leisesten gezweifelt: „Wir schauen immer, wie viele Punkte es theoretisch noch zu holen gibt. Ich bin mir sicher, dass wir im Frühjahr kein Problem im Abstiegskampf haben werden“, zeigt sich Lemberger optimistisch.