Ex-Landesligakicker kehrt zurück - Aspang hat sein Trainerteam

Es war eine turbulente Spielzeit für den SC Aspang. Konnte die Mannschaft von Walter Weninger in der ersten Saisonhälfte im oberen Tabellenfeld überwintern, mussten die Aspanger im Saisonfinish kräftig zittern. Nach neun sieglosen Spielen am Stück musste Weninger sich verabschieden, Interimstrainer Karl Mayrhofer konnte die Talfahrt in die 2. Klasse mit einem 2:2 gegen Felixdorf am letzten Spieltag gerade noch verhindern. Nachdem die letzten Tage fleißig über den neuen Trainerstab verhandelt wurde, kann Obmann-Stv. Karl Polzer eine Vollzugsmeldung geben.

„Die Trainerentscheidung ist gefallen. Zsolt Nagy wird der neue Coach, Co-Trainer an seiner Seite wird Fred Danter.“ Blickt man in das Spieler-Register des Vereins, wird eminent, dass Nagy kein unbekanntes Gesicht ist. Im Jahr 2003 wechselte er nach Aspang und kickte damals in der 2. Landesliga. „Ich bin von Ungarn nach Österreich gekommen und Aspang war meine erste Station. Wir hatten ein sehr starkes Team“, meint Nagy. Ein Jahr später wechselte er dann nach Rohrbach ins Burgenland in die Regionalliga. Dass sich Polzer bei der Trainersuche für Nagy entschied, liegt an der Vereinsphilosophie, die er mitgehen möchte: „Wir wollen besonders darauf schauen, mit den jungen Spielern zu arbeiten und auf längere Zeit ein starkes Team zu entwickeln. Hierfür sind Zsolt und Fred die Richtigen“, ist Polzer überzeugt.

Nagy stand zuletzt von 2020 bis 2022 in Sankt Martin im Burgenland als Coach an der Seitenlinie, die Fusionierung mit Kaisersdorf in der Ersten Klasse schmeckte ihm nicht: „Wir hatten nur wenige Spieler beim Training, das hat mir nicht mehr so Spaß gemacht.“ Als Polzer ihn angerufen habe, sei für ihn sofort klar gewesen, die Mannschaft übernehmen zu wollen: „Ich habe von Aspang vor 20 Jahren einen super Eindruck bekommen, damals mit seinem Bruder (Horst Polzer) gespielt und möchte hier ein stabiles Team aufbauen, das sich weiterentwickelt“, freut sich Nagy auf die Herausforderung.