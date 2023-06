Ex-Profi Cabrera über seinen Weissenbach-Wechsel

Las Palmas, Grödig, Weissenbach: Was diese drei Orte gemeinsam haben? Überall wird Ione Cabrera Fußball gespielt haben. Der 37-jährige kickt kommende Saison nämlich im Triestingtal. Der Spanier hat sich im österreichischen Fußball einen Namen gemacht. 188 Profi-Einsätze hat er in der 1. und 2. Liga. Zuletzt spielte er für den Wiener Stadtligisten Mannswörth. „Ich habe eine neue Herausforderung gesucht“, erzählt der Ex-Profi.

Der Kontakt nach Weissenbach entstand über Coach Helmut Vogel, den er noch aus gemeinsamen Tagen bei Mannswörth kennt. Mittlerweile sind die beiden befreundet, hin und wieder gibt es auch eine gemeinsame Grillerei. „Helmut hat mit mir über seinen Plan gesprochen. Und nach dem Gespräch mit dem Sportlichen Leiter war ich überzeugt, dass ich die Aufgabe annehmen will“, sagt Cabrera.

Einen ersten Eindruck hat sich der Routine bereits verschafft: „Ich wollte mir den Platz einmal anschauen. Ich habe dort gute Energie bekommen. Ich denke, wir werden einige schöne Momente hier erleben“, grinst der Defensivallrounder, der in Weissenbach als Sechser eingeplant ist und mit seiner Erfahrung dem SCW weiterhelfen soll. Doch wie lange wird er noch aktiv am Platz stehen? Wird Weissenbach die letzte Station seiner Fußballerkarriere? „Ich spiele seit zwei Jahren ohne Plan. So lange ich fit bin und helfen kann, werde ich spielen. Ich habe versucht mit dem Fußballspielen aufzuhören, aber ich habe es nicht geschafft. Ich glaube der Fußball muss mich verlassen“, schmunzelt Cabrera.