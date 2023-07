Ex-Profi Michael Koller stürmt künftig für Trumau

Nachdem es die letzten Wochen in Trumau verdächtig ruhig geblieben war, verstärkte sich die Elf von Christian Banovits noch einmal ordentlich. Michael Koller, der zu Bundesligazeiten in Mattersburg kickte und in der Regionalliga lange Zeit als Goalgetter gefürchtet war, wechselt nach Trumau. Als kongenialer Sturmpartner wagt auch Darko Mrkonjic, zuletzt im Dress von Wiener Neudorf im Einsatz, den Wechsel zum Team von Coach Christian Banovits.

Weitere Neuzugänge wurden währenddessen verkündet: Tim Kreider (Blumau), Osman Halici (Lanzendorf), Christian Handler (Pottendorf), Marko Jenei (TWL Elektra), Max Seidl (Teesdorf) und Farzin Weysi (Arbesthal) verleihen dem Kader Breite. „Die Konkurrenz hat sich auch stark verstärkt, ich bin gespannt, wie es in der Liga ist, da wir davor jetzt 10 Jahre in der Gebietsliga waren“, resümiert Sportlicher Leiter Dieter Müller die Situation.