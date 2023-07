Ex-Profi nach 13 Jahren zurück in der 1. Klasse

22 Spiele in der Bundesliga, ein Tor – 80 Spiele in der 2. Liga, dabei sogar 14 erzielte Treffer. Die eindrucksvolle Vita von Flügelflitzer Osman Ali stimmt Aufsteiger SC Lanzenkirchen euphorisch, einen Transferkracher eingefahren zu haben und sich auch in der 1. Klasse Süd nicht verstecken zu müssen.

Doch was war eigentlich die Motivation für den Ex-Profi, künftig in Lanzenkirchen zu kicken? „Ich hatte Angebote von mehreren Klubs, ich habe mich hier mit dem Obmann getroffen und den Platz besichtigt, es hat mir alles gut gefallen. Außerdem möchte ich mich bei Thomas Wagner bedanken, der den Transfer eingefädelt hat.“

2010 Meister mit Großkrut

Osman Ali, der zusätzlich im Beach-Soccer-Nationalteam für Österreich aufläuft, kennt die 1. Klasse schon aus früheren Jahren: „Vor 13 Jahren bin ich bei Großkrut Meister in dieser Spielklasse geworden. Ich weiß aber nicht, wie sich das Niveau verändert hat. Nur, dass ein paar Ex-Profis hier spielen", schmunzelt der inzwischen 37-Jährige. Die Vereinsphilosophie, auf junge Talente zu setzen und eine Kinderbetreuung aufzubauen, sei ein weiterer Pluspunkt für Ali gewesen. Eine Rolle als Underdog will der flinke Außenspieler der aufgestiegenen Truppe nicht attestieren: „Die Spielzeit wird sicherlich eine Herausforderung, aber wir kommen als Meistermannschaft und ich erwarte mir deshalb einiges von den Jungs.“

Auf der gleichen Linie schreitet Coach Michael Leuchtmann in die Offensive, vor allem, was die Saisonziele betrifft: „Wir konnten die Stammspieler halten und werden versuchen, einfach nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben, das ist ein realistisches Ziel.“ Neben Osman Ali wurden kürzlich noch Igor Puljic (Tribuswinkel) und Nikola Vucic (Ortmann II) für die Veilchen verpflichtet.

Auf den Ex-Bundesligakicker als Neuzugang ist Leuchtmann stolz, er wird ihn jedoch erst ab dieser Woche coachen: „Durch die Landesligasaison hatte er eine Woche länger Urlaub“, freut sich der Trainer über seinen Königstransfer.