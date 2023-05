Felixdorfer Eigengewächs Fischöder mit Goldtor im Abstiegskampf

Die Felixdorfer siegten in Unterzahl gegen Wiesmath dank eines goldenen Händchens von Coach Andreas Zöger: In Minute 60 brachte er Elias Fischöder für Andreas Steinbacher, das 19-jährige Eigengewächs sollte den Ball per Volley in Minute 84 im Tor versenken.

„Nach einer langen Hereingabe habe ich den Ball auf die Brust bekommen, gesehen, dass ich Zeit und Platz habe, ihn einmal aufkommen lassen und perfekt getroffen“, schildert Fischöder seine Sicht des Goldtores, das Felixdorf wieder Hoffnung im Abstiegskampf verleiht. Für Fischöder, der seit drei Jahren in der Kampfmannschaft kickt, war es erst das zweite Tor in einem Pflichtspiel, dafür jedoch ein überaus bedeutsames: „Es ist bisher nie so rund gelaufen, wir sind abgestiegen und haben keine gute Hinrunde gespielt. Umso größer war die Erleichterung für mich, dieses wichtige Tor zu schießen“, lässt der Youngster seinen Emotionen freien Lauf.

Fischöder schreibt die Familiengeschichte weiter

Die Liebe zum SC Felixdorf entwickelte der junge Mittelfeldmotor sehr früh: „Mein Großvater trainierte in Felixdorf meinen Papa und der wiederum mich. Felixdorf ist mein Herzensverein und ich wollte nach meinem ersten Jahr bei Theresienfeld nach Felixdorf wechseln.“ Papa Martin Fischöder, der in der Vereinshistorie kein Unbekannter ist, schnürte zu Landesliga-Zeiten für die Felixdorfer die Schuhe. „Vielleicht kann ich wie er eine Ära prägen“, schmunzelt Elias Fischöder.

Als Befreiungsschlag kann der kämpferische Sieg nicht gesehen werden, die Konkurrenz (Zöbern, Weikersdorf und Sollenau) punktete ebenfalls, trotzdem blickt Fischöder optimistisch in die Zukunft: „Ich bin fest überzeugt, dass wir die Liga halten. Jeder muss an seine Grenzen gehen, aber jeder ist bereit dazu, der Teamgeist ist super.“