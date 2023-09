Geht der Wiesmather Erfolgslauf in die nächste Runde?

Vier Siege am Stück?

Die Gelb-Blauen feierten einen Traumstart in die neue Spielzeit. Zuerst überraschte die Elf von Coach Peggy Fleck daheim mit einem 4:2-Erfolg gegen Scheiblingkirchen II, in den zwei Wochen darauf mussten Weissenbach und Aspang an die spielerische Qualität und den Kampfgeist der Wiesmather glauben. Nun rangieren die Wiesmather auf dem ersten Platz und sind das einzige Team, das bisher alle Spiele gewinnen konnten. Mit Aufsteiger Enzesfeld kommt am Freitagabend aber eine Mannschaft nach Wiesmath, die zuletzt immer für eine Überraschung gut war. „Wir schauen von Spiel zu Spiel, es kommt ein starkes Aufsteiger als nächstes zu uns“, möchte Fleck vor dem Match den Enezsfeldern ein Kompliment aussprechen.

Keine Angst vor Titelfavorit

Der Vizemeister der Vorsaison, Scheiblingkirchen II, muss nach dem enttäuschenden 1:1 bei Lanzenkirchen in der Vorwoche, wobei die Scheibling-Fohlen 80 Minuten in Überzahl waren, weiter auf den ersten Saisonsieg warten. Blöd nur, dass am Samstagnachmittag ausgerechnet Titelfavorit Oberwaltersdorf ins Pittentalstadion kommt. Die Truppe von Trainer Thomas Flassak feierte zuletzt zwei Kantersiege - einmal ein 5:0 gegen Sollenau, einmal ein 4:1 gegen Zillingdorf. Trotzdem möchte Scheibling-Spielertrainer Stefan Holzinger seinen Jungs Mut machen, verweist er auf die letzten Duelle gegen den Badener Rivalen: „Wir können jeden schlagen und brauchen uns vor niemandem fürchten. Wir haben sie im Frühjahr klar geschlagen. Klar wird es jetzt schwerer, aber wir haben die Qualität.“ Auch wenn sich der Oberwaltersdorfer Kader verändert hat, hat Holzinger Recht - in der Vorsaison wurde die Flassak-Elf zweimal in die Schranken gewiesen. Im Frühjahr sogar mit 7:1, im Herbst mit 2:0.

Zebras wollen anschreiben

Ein Start zum Vergessen in die neue Saison für Sollenau. Die Zebras warten noch immer auf den ersten Punktgewinn, letzte Woche verlor die Wolf-Elf dann noch ausgerechnet in letzter Minute gegen Trumau. Diese Woche soll sich am Samstagnachmittag gegen Grimmenstein alles ändern. Doch die Grünen um Coach Bernd Dorner liefen in jüngster Vergangenheit zur Höchstform auf. Zuerst gewann Grimmenstein das Derby in Neunkirchen mit 3:0, letzte Woche wurde Pitten mit nur zehn Mann besiegt. Sollenau-Trainer Christian Wolf weiß, dass die Grimmensteiner ein schwerer Brocken werden: „Es wird ein schwieriges Spiel, sie haben zwei Siege in Serie, und sogar Pitten geschlagen. Es wird verdammt schwer, aber natürlich hoffe ich, dass wir diesmal anschreiben können.“

Weitere Spiele

Freitag, 19:30 Uhr: Aspang - Neunkirchen.

Samstag, 16:30 Uhr: Pitten - Zöbern; Weissenbach - Lanzenkirchen.

Sonntag, 16:30 Uhr: Zillingdorf - Trumau.