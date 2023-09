Gelingt den Sollenauern der erste Punktgewinn?

Fünf Spiele, fünf Niederlagen. Auch wenn vier Partien nur knapp verloren gingen, bleibt die Tatsache gleich: Sollenau hat null Punkte auf dem Konto und muss dringend in die Spur finden, um nicht noch tiefer in die Abstiegszone zu rutschen. Sollenau-Trainer Christian Wolf zeigte sich nach vier Stangenschüssen in Zöbern ratlos, der Vorstand möchte auf jeden Fall weiter an ihm festhalten.

Aufgrund dieser Krisensituation trifft es sich nicht schlecht, dass mit den Bezirkshauptstädtern ein Team am Samstagnachmittag in Sollenau gastiert, das nur eines der letzten vier Matches gewinnen konnte. Besonders bitte für die Neunkirchner war dabei vor sechs Tagen die knappe 0:1-Heimpleite gegen Lokalrivalen Pitten - die Felber-Elf schoss sich dadurch auf Platz Vier, Neunkirchen stürzte auf Rang Neun ab. Die perfekte Gelegenheit für Wolf also, den Premierenpunkt einzufahren? „Wir hoffen natürlich, die erste Punkte vor heimischem Publikum holen zu können, aber es wird schwer gegen einen starken Gegner“, meint der Coach.

Weissenbach will wieder Führung

Das zweite Derby binnen einer Woche steht für die Vogel-Elf am Samstagnachmittag an - diesmal spielen die Weissenbacher jedoch vor Heimpublikum. Die Fans werden sicherlich nach dem wichtigen Auswärtssieg in Oberwaltersdorf, der der dritte in Folge war, ihr Team nach vorne peitschen. Mit Trumau steht auf der anderen Seite des Spielfeldes eine Mannschaft, die einen mittelmäßigen Saisonstart hinlegte. Sechs Punkte stehen der Truppe von Christian Banovits aktuell zu Buche. Interessant: Die beiden Clubs spielten zuletzt 2020 gegeneinander, damals gewann Weissenbach klar mit 5:2. „Wir erwarten einen starken Gegner, der uns spielerisch sicherlich fordern wird. Trotzdem spielen wir zuhause und wollen nach der Spiel vorne dabei sein“, ist Vogel motiviert, wieder die Tabellenführung zurückzuerobern.

Das Derby der Aufstrebenden

Ein echter Derbykracher geht am Sonntagnachmittag im Pittentalstadion über die Bühne. Während Scheiblingkirchen sich mit zwei Siegen gegen Oberwaltersdorf und Trumau von der Durststrecke befreite, wartet am anderen Ende das Team der Stunde der 1. Klasse Süd. Grimmenstein gewann viermal in Folge und strahlt nach dem 4:1-Heimsieg über Zillingdorf sogar von der Tabellenspitze. Im Vorjahr wiesen die Scheibling-Fohlen die Grünen um Coach Bernd Dorner allerdings mit 3:0 in die Schranken, ob am Wochenende eine Wiederholung folgt?

Weitere Matches

Freitag, 19:30 Uhr: Aspang - Pitten; Wiesmath - Oberwaltersdorf.

Samstag, 16:30 Uhr: Enzesfeld - Lanzenkirchen; Zillingdorf - Zöbern.