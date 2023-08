Go(al)relka wieder der entscheidende Mann

Ein packendes Duell in Grimmenstein zum Saisonauftakt, das im Alleingang durch den Torschützenkönig der Vorsaison entschieden wurde. Der 34-jährige Goalgetter Matej Gorelka führte mit einem herrlichen Freistoßtreffer und einem Kopfball die Zöberner zum 2:1-Sieg.

„Ich habe einfach Spaß am Fußball und der Rest kommt von selbst. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich hier so viele Tore schieße“, zeigt sich der gefürchtete Angreifer verwundert. Mittelfeldmotor und Namensvetter Matej Izvolt schaffte es vor zwei Jahren, den slowakischen Offensivmann in letzter Minute des Transferfensters nach Zöbern zu locken. Im ersten Testspiel netzte Gorelka natürlich doppelt. „Izvolt hat mich angerufen und gesagt, sie brauchen einen Stürmer, also bin ich zum Vorbereitungsspiel gekommen. Ich habe zwei Tore geschossen und der Transfer war fix“, erinnert sich der Torjäger zurück.

Obwohl Zöbern sich vergangene Saison am letzten Spieltag ans sichere Ufer zittern konnte, setzte sich Gorelka mit 21 Treffern die Torjägerkrone auf. Doch was ist das Erfolgsgeheimnis des Zöbern-Stürmers? „Meine Stärken sind der Abschluss und mein Gespür, am richtigen Ort zu stehen. Außerdem kann ich gute Freistöße und erziele manchmal Kopfballtore“, meint Gorelka.

Ein Herzschlagfinale wie in der Vorsaison? Eine Vorstellung, mit der niemand im Verein, und auch Gorelka, nicht spielen möchte: „Ich hoffe nur, dass wir am Ende nicht wieder die gleiche Situation haben wie letztes Jahr. Wir schauen von Spiel zu Spiel und wollen immer punkten.“ Fest steht jedenfalls, dass der slowakische Angreifer sich in Zöbern pudelwohl fühlt: „Nach zwei Jahren kann ich sagen, der Transfer hat sich gelohnt. Hier wird mit Herz gespielt, die Leute sind super, es gab Angebote, aber ich wollte wegen der Atmosphäre in Zöbern bleiben.“