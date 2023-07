Grimmenstein verpflichtet Legionär

Die Gerüchteküche beim Team von Bernd Dorner brodelte, nun sind zwei Zugänge bestätigt: Nach Milos Grubor (Wiener Neustadt Juniors) konnte der Legionär Gabor Barthel beim Testspiel am Samstag imponieren. "Barthel war sehr kopfballstark, wir brauchen mehr Stabilität in der Defensive. Milos Grubor kennt die Liga bestens und wird ohne Eingewöhnung die Offensive verbessern“, blickt der Grimmensteiner Coach zuversichtlich auf die neue Saison.

Auch in Zöbern wird fleißig verhandelt, Vollzugsmeldungen sind aber noch Fehlanzeige. „Wir sind noch mit Spielern in Verhandlungen, können noch nichts bekannt geben“, lässt Trainer Patrick Spitzer wissen. Abgang kann schon einer vermeldet werden - Michael Ostermann wechselt nach Pitten.

Bei den anderen Bezirksvereinen ist es in der Zwischenzeit verdächtig ruhig. Bei Pitten sind Pavel Krejcir und Özkan Yücel abgewandert. Neunkirchen-Obmann Dieter Leeb verkündete letzte Woche Murat Karaaslan und Hagen Kampitsch als Neuzugänge. In Scheiblingkirchen kann Coach Stefan Holzinger, in der neuen Saison mit einem unveränderten Kader ins Meisterschaftsrennen zu gehen.