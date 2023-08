Hasi als Mann der Stunde

Es schien, als wäre der Drops gelutscht. Trumau führte nach 30 Minuten gegen Neunkirchen mit 2:0, die Goger-Elf verschoss sogar einen Elfmeter. Wie der Phönix aus der Asche drehten die Schwarz-Weißen das Spiel noch und gewannen mit 3:2. Protagonist dabei: Adhurim Hasi, der mit seinem Doppelpack auf 2:2 stellte.

„Solche Siege feiert man nicht jedes Wochenende, die Stimmung im Team ist super und wir wussten trotz des Rückstands, dass wir die Köpfe nicht hängen lassen dürfen und das Spiel jederzeit noch drehen können“, schwärmt Hasi von der Mentalität seiner Mannschaft. Gesagt, getan - den zweiten Elfmeter in Minute 31 schoss Hasi selbst und verwertete ihn zum Anschlusstreffer: „Ich war schon ein bisschen nervös, aber habe mich dann einfach für die Mitte entschieden und es hat geklappt“, schmunzelt der Mittelfeld-Allrounder. Im zweiten Durchgang hing Trumau in den Seilen und die Neunkirchner glaubten nun immer mehr, den Turnaround zu schaffen. Erneut übernahm Hasi die Verantwortung und traf zum Ausgleich. „Ich war schockiert, dass ich mir den Ball frei am Sechzehner zurecht legen konnte. Dann habe ich einfach in die linke Ecke geschossen und der Ball war drin“, freut sich der Neunkirchner Mann der Stunde.

Durch einen Volley von Neuzugang Hagen Kampitsch siegten die Bezirkshauptstädter tatsächlich noch mit 3:2 - der Traumstart gibt Hasi Grund zur Euphorie: „Die Meisterfavoriten sind klar, aber wenn wir verletzungsfrei bleiben und so öfters spielen, wollen wir einen Platz im oberen Drittel der Liga anstreben“.