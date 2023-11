Lanzenkirchen kann doch noch gewinnen

Eine Misere von vier Niederlagen am Stück und eine lange Verletztenliste - so lange, dass Marco Tichy, eigentlich vierter Torhüter der Lanzenkirchner, sich gegen Neunkirchen zwischen die Pfosten stellen musste. Alle rechneten im Kampf der Nachzügler mit einem Duell auf Augenhöhe - doch der Leithklub, gecoacht von Obmann Gerhard Deibl (Michael Rottensteiner war krank) überrollten die Bezirkshauptstädter mit 5:2.

„Das war natürlich sehr befreiend, auch weil wir die letzten Partien gegen Zöbern und Grimmenstein schon ein Remis verdient gehabt hätten“, freute sich Kapitän Michael Wolfsgruber über die Sternstunde. Der Kantersieg gegen die angeschlagene Goger-Elf war der erste Dreier seit Spieltag eins. Warum hinkten die Lanzenkirchner ihrer Form hinterher? „Wir bekommen immer blöde Gegentore, extrem oft durch Standards. Sonst hapert es nicht an viel, wir könnten noch konsequenter im Abschluss sein“, nennt der Routinier einige Gründe.

Dorfmeister und Terpe verpassen Derby

Ein dicker Wermutstropfen ist, dass die Ausfallliste um zwei Namen ergänzt wird: „Marcel Terpe fehlt wegen einer Roten Karte und Maximilian Dorfmeister hat seine fünfte Gelbe kassiert“, weiß Wolfsgruber das es am letzten Spieltag nicht einfacher wird.

In der letzten Runde der Herbstsaison wartet das Lokalderby gegen Pitten, das zuletzt nur einen Punkt aus drei Spielen mitnehmen konnte. Außerdem brisant: Lanzenkirchen musste am letzten Spieltag der Saison 2016/17 trotz eines Auswärtssiegs in Pitten den Gang in die 2. Klasse antreten. „Ich habe allen gesagt, dass das für Pitten ein Entscheidungsspiel wird. Entweder spielen sie danach um den Meister mit oder nicht. Wir wollen einen oder drei Punkte entführen“, meint Wolfsgruber.