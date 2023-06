Mallorca statt Wiesmath

Kaum eine Auswärtsfahrt ist in der 1. Klasse Süd für die Badener Bezirksvereine so unbeliebt wie Wiesmath — ein weiter Weg, oft stürmische Verhältnisse und eine prickelnde Atmosphäre. Am Wiesmather Plateau spielt keiner gerne. Kein Wunder, dass sich Trainer Albin Kajtezovic mit einigen seiner Meisterkicker lieber in den Flieger in den Süden setzte. „Wir sind spontan von Donnerstag bis Sonntag nach Mallorca geflogen, zirka zwei Drittel der Mannschaft waren dabei“, erzählt der Trainer der NÖN. Bei der Meisterparty auf den Balearen kosteten u.a. Fitim Vorfaj, Markus Wurglitsch, Sasa Serdar, Beniamin Iancu, Tobias Schramböck, Leonard Iacob, Kaan Özüklü, Ömer Ilhan ihren Erfolg voll aus. „Letztes Jahr haben wir nach dem Meistertitel nichts gemacht. Jetzt müssen wir das ordentlich feiern, wie oft wirst du schon zweimal hintereinander Meister?“

Während sich der Berndorfer Kurztrip am Wochenende schon wieder dem Ende zuneigte, landete Gebietsliga-Meister Ebreichsdorf erst am Samstag am Ballermann. „Bisher habe ich aber keinen Ebreichsdorfer getroffen“, schmunzelte Kajtezovic beim NÖN-Telefonat am Samstagnachmittag.

In der Heimat kam der Berndorfer Kurztrip übrigens nicht bei jedem gut an. Denn der Meister spielte am Freitag gegen Wiesmath mit einer um Alen Brnjak, Peter Katzenschlager, Marco Michetschläger, Mehran Beyigi und Komel Alizadeh verstärkten Reserve. Wiesmath gewann 5:3, hat den Klassenerhalt damit zu 98 Prozent sicher. Das stößt etwa Felixdorf-Coach Andreas Zöger sauer auf: „Dieses Auftreten ist für mich eine Wettbewerbsverzerrung, sowas macht man nicht. Damit in den Abstiegskampf einzugreifen, finde ich charakterlos.“ Verständnis bei Bad Erlach, Sollenau und Felixdorf Gelassener sieht den Urlaub Weikersdorf-Coach Christopher Hatzl, er verweist darauf: „Ich mache ihnen keinen Vorwurf. Wir sind schließlich im Amateurbereich, ihre Leistung in Wiesmath war nicht optimal für uns, aber ich kann es nachvollziehen, dass sie überglücklich sind und sehe das relativ entspannt.“ Auch Bad Erlach und Sollenau sehen keinen Grund für große Aufregung. „Man hat eine Saison Zeit, den Klassenerhalt aus eigener Hand zu fixieren. Ich gönne es Berndorf zu 100 Prozent, sie dürfen sich feiern lassen“, meint Bad Erlach-Co Markus Valenka und Sollenaus Cem Atan ergänzt: „„Ich habe von Anfang an gesagt, ich schaue nur auf meine Mannschaft. Was die anderen machen, ist mir und dem Team egal. Berndorf kann man nur gratulieren.“