Michael Koller will es auch mit 40 noch wissen

Für Fußballfans der 2000er-Jahre dürfte es bei dem Namen noch klingeln. Michael Koller, damals in der Mattersburger Mannschaft als junges Angriffstalent im Einsatz, möchte auch mit 40 Jahren die Schuhe noch nicht an den Nagel hängen. Deshalb heuerte der erfahrene Stürmer, der über 100 Mal in der Zweiten Liga auflief, bei Gebietsliga-Absteiger Trumau an.

Zuletzt war Koller vier Jahre in Purbach, die Vereinsphilosophie machte ihm dort einen Strich durch die Rechnung: „Der Verein hat die Mannschaft verjüngt, da wusste ich kurz nicht, ob es überhaupt noch weitergeht.“ Ein guter Freund des Routiniers brachte den Stein ins Rollen: „Manuel Berghofer kenne ich seit Jahren gut, ich habe sogar manchmal Spiele von Trumau verfolgt. Er fragte mich Ende Juni, ob ich wechseln möchte.“ Nachdem der Verteidiger Koller in Verbindungen mit der Banovits-Elf brachte, wurde der Wechsel fixiert.

Intelligenz und Abschluss noch immer vorhanden

Koller erwähnte bereits, dass seine fußballerische Zukunft nach dem Ende in Purbach ungewiss war. Stellt sich die Frage, warum sich der 40-jährige Angreifer noch einmal ein neues Dress überziehen will. „Ich habe mit sechs Jahren begonnen und liebe es einfach. Klar habe ich an Stärke und Schnelligkeit verloren, aber die Spielintelligenz und der gute Abschluss sind immer noch da“, zeigt sich Koller selbstsicher.

Die Fußballkarriere von Michael Koller dauert bereits 19 Jahre an, er durchlief dabei fast das gesamte Ligen-Repertoire – von der Bundesliga bis in die 2. Klasse ging er auf Torjagd. Doch eine Liga kennt er nur vom Zuschauen: „Ich habe tatsächlich noch nie in der 1. Klasse gespielt, ich denke aber, dass sehr körperbetont gespielt wird und das Niveau höher sein wird als in Purbach zuletzt.“ Nach fast zwei Jahrzehnten und unzähligen einprägsamen Momenten sieht Koller sich auch in der Rolle des Mentors für junge Spieler: „Ich versuche, den Jüngeren sowohl menschlich als auch fußballerisch Tipps zu geben, sollten sie mal höher spielen.“

Die Ziele für die kommende Saison fallen dagegen beim Neuzugang weniger bescheiden aus: „Der Obmann hat es bereits gesagt und es ist auch mein Ziel. Wir wollen in die Top Drei kommen.“

Lobende Worte für den Offensivmann findet auch Coach Christian Banovits: „Er ist ein Vorzeigespieler in allen Belangen. Sowohl von der Einstellung, von der Spielintelligenz, als auch von menschlicher Seite her.“ Nach einer 1:8-Klatsche gegen Brunn und einem Remis gegen Zillingdorf letzte Woche gastiert Trumau am Freitag in Gloggnitz.