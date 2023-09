Nach sechs Niederlagen in Folge: Aspang trennt sich von Zsolt Nagy

Ein Trainerwechsel, der durch die Auftaktbilanz nicht überraschend kommt: Aspang wartet als einziges Team der 1. Klasse Süd nach sechs Runden immer noch auf den ersten Zähler. Vor einer Woche meinte Obmann Karl Polzer jedoch, dass es „kein Thema ist, dass Zsolt Nagy weiter Trainer bleibt.“ Die 0:3-Heimklatsche gegen Pitten dürfte sowohl Polzer als auch den Coach umgestimmt haben, doch die Reißleine zu ziehen: „Der SC Aspang und Zsolt Nagy gehen ab sofort getrennte Wege. Nach einem persönlichen Gespräch wurde diese Entscheidung gemeinsam getroffen“, verkündete Polzer am Mittwochabend.

„Riesige Pechserie“

Der verabschiedete Trainer schlägt in dieselbe Kerbe wie Polzer: „Wir haben am Montagabend lange diskutiert und sind zum Entschluss gekommen, der Mannschaft einen neuen Kurs geben zu wollen, weil etwas nicht passt“, erklärt Nagy. Außerdem sei Polzer laut Nagy „mit den Auftritten zufrieden gewesen“, die Resultate haben trotzdem nicht gestimmt: „Es war eine riesige Pechserie mit knappen Spielen, die wir verloren haben. Wenn die richtigen Ergebnisse nicht kommen, bin ich als Trainer der Hauptverantwortliche und muss gehen“, ist sich Nagy den Konsequenzen bewusst.

Danter soll's richten

Der designierte Nachfolger steht schon in den Startlöchern und kennt die Mannschaft genau so gut wie sein Vorgänger - Fred Danter war seit Saisonbeginn Co-Trainer an der Seite von Nagy: „Wenn man sich in seine Lage hineinversetzt, war es sehr unglücklich. Die Mannschaft hat ihn gut angenommen, er war sehr ambitioniert, leider sind die Punkte in knappen Partien einfach nicht gekommen“, resümiert Danter die Misere der letzten Wochen. Danter, der selbst für Aspang kickte, soll das Runder herumreißen: „Die Kampfmannschaft ist das Flaggschiff des Vereins, wir müssen die Segel setzen und hart arbeiten, um endlich zu punkten“, so die Ansage des frischgebackenen Coachs.

Die große Chance?

Am Sonntag gastiert Aspang beim angeschlagenen Aufsteiger Lanzenkirchen, der auch diese Woche auf mehrere Leistungsträger verzichten muss. Die Riesenchance für Danter, den Premierenpunkt mitzunehmen? „Es wird wieder ein 50:50-Spiel in Wahrheit, es wird sehr knapp und Spitz auf Knopf ablaufen“, möchte der Neo-Trainer keinen Favoriten nennen.