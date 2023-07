Neunkirchen verstärkt sich mit Landesliga-Tormann

Schon die Google-Suchresultate verraten: Joso Kobas hat Reflexe wie eine Katze und bereits im ein oder anderen viral gegangenen Video durch seine Traumparaden geglänzt. Aufgrund eines beruflichen Umzugs wollte der Landesliga-Goalie aber in der Neunkirchner Gegend zwischen den Pfosten stehen. Er entschied sich für den SC Neunkirchen, der dieses Jahr wieder ganz oben in der 1. Klasse Süd mitspielen möchte.

„Ich ziehe nach Mürzzuschlag und wollte hier in der Umgebung spielen. Als ich von Baumgartner angerufen wurde und ein Probetraining gemacht habe, hat es mir sofort gut gefallen“, zeigt sich Kobas vom neuen Arbeitgeber begeistert. Die letzten beiden Stationen des Tormanns waren Amaliendorf und der SV Donau, die 1. Klasse ist für den 27-jährigen Neuland: „Es werden sicher interessante Partien werden, aber ich war bisher nur in der Stadtliga und in der 2. Landesliga unterwegs.“ Die Philosophie der Hauptstädter, immer im Meisterkampf mitreden zu wollen, dürfte Kobas bereits übernommen haben: „Ich habe gehört, dass sie letzte Saison ganz gut oben dabei waren und natürlich ist es das Ziel, auch heuer vorne mitzuspielen.“

Obmann Dieter Leeb spricht nicht nur von der oberen Tabellenhälfte, sondern sogar vom Meistertitel: „Unser Anspruch in Neunkirchen kann es immer nur sein, Meister zu werden. Und wenn es nicht klappt, dann nicht.“