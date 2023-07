1.klasse süd Pitten schnappt sich ungarisches Angriffsjuwel

Neben Csaba Vachtler kommt mit Michael Ostermann (Zöbern) auch ein stabiler Defensivspieler nach Pitten. Foto: NÖN, Malcolm Zottl

E in Toptransfer kurz vor Transferschluss: Csaba Vachtler, Angreifer mit über 200 Einsätzen in der ungarischen Beletage, soll in Pitten für Furore sorgen.

Pitten verpflichtet in letzter Minute des Transferfensters einen ungarischen Topangreifer. Mit Csaba Vachtler stürmt bald ein Legionär, der bereits in der ersten ungarischen Liga kickte und sein Höchstmarktwert bei 200.000 Euro lag. In der zweithöchsten Spielklasse des Nachbarlandes kommt der Offensivmann sogar auf 185 Einsätze. „Im ersten Spiel gegen Rohrbach hat er gleich zweimal getroffen. Wir sind noch unentschlossen, wo er spielen wird, weil wir ihn überall einsetzen könnten“, schmunzelt Obmann Karl Steurer über seinen Königstransfer. Ein weiterer wichtiger Neuzugang im Team von Coach Manuel Felber ist Verteidiger Michael Ostermann, der letzte Saison für Zöbern versuchte, den Laden dicht zu halten. „Ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie die Liga dieses Jahr ausgehen wird. Unser Ziel ist es jedenfalls, vorne mitzuspielen“, lautet die Kampfansage von Obmann Karl Steurer.