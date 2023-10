Sollenau hat das Siegen gelernt

Eine eigentlich schwache Herbstsaison, gefolgt von einem plötzlichen Leistungshoch. Böse Zungen in Sollenau würden wohl behaupten, dass den Zebras, die erst jetzt richtig in Fahrt kommen, das gleiche Schicksal wie in der Vorsaison widerfahren könnte.

„Für uns waren die beiden Siege jetzt extrem wichtig, wenn du die ersten Runden verlierst, bist du in einem negativen Flow. Außerdem müssen wir wichtige Punkte für die Rückrunde sammeln“, atmete Kapitän Toni Saric nach dem 3:0-Erfolg über Zillingdorf auf. Die märchenhafte Frühjahrssaison gibt Hoffnung, kann jedoch nicht sicher wiederholt werden: „Nach drei, vier Runden habe ich gedacht, bitte nicht wie letzte Saison. Trotzdem könnte genau das Gleiche passieren. Allerdings waren wir in der Rückrunde damals das zweitstärkste Team, es ist alles perfekt gelaufen“, weiß Saric. Der Teamleader bleibt auf jeden Fall optimistisch, was die Mission Klassenerhalt betrifft: „Ich hoffe im Winter auf eine starke Vorbereitung und dass wir uns auf zwei, drei Positionen verstärken werden, dann bin ich guter Dinge, dass wir die Liga halten.“

„Vielleicht haben die Spieler gelernt, das Tor besser zu treffen“

Bei Coach Christian Wolf macht sich Ratlosigkeit breit, warum seine Zebras auf einmal wieder ein ernstzunehmender Gegner statt leichte Beute sind: „Vielleicht ist das Glück wieder auf unsere Seite gekommen oder die Spieler haben gelernt, das Tor besser zu treffen. Ich kann es nicht sagen, wir machen eigentlich nichts anders als davor.“ Dass der Dreier gegen Zillingdorf wichtig war, weiß Wolf: „Die Stimmung im Team war nie schlecht, jeder ist jetzt trotzdem glücklicher. Beim Training wirkt keiner mehr nachdenklich, alle wissen, dass wir wieder gewinnen können. Diese Woche war befreiend für uns.“

Was den Sollenau-Trainer allerdings nachdenklich stimmt, ist die Situation in einer anderen Spielklasse: „Wenn man auf die Tabelle der Gebietsliga blickt, sieht man, dass die potenziellen Absteiger alle aus dem Süden kommen. Ich rechne mit drei Absteigern in der 1. Klasse, wir müssen so viele Punkte wie möglich mitnehmen“, ist sich Wolf der prekären Lage bewusst.