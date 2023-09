Spiel mit Nachspiel: Anzeige wegen zerkratzter Autos

Dramatik und Ärger gehen im Fußball oft Hand in Hand. So auch beim Duell zwischen Wiesmath und Enzesfeld. In der Nachspielzeit wird den Wiesmathern ein Freistoßtreffer aberkannt — es wäre der 3:2-Siegestreffer gewesen. „Ein Spieler von Wiesmath ist hinter der Mauer im Abseits gestanden und hat meine Sicht behindert. Deswegen hat der Schiri den Treffer aberkannt“, gibt Enzesfeld-Keeper Markus Seitl seine Sicht wieder.

Die Stimmung auf den Rängen war schon zuvor aufgeheizt, spätestens nach der strittigen Entscheidung war sie am kochen. Der Unparteiische wurde nach dem Spiel von Ordnern zum Auto eskortiert.

Schimpftiraden versus zerkratzten Autos?

„Es war auch ein Beobachter da, der sich für die Leistung des Schiedsrichters entschuldigt hat. Das bringt uns halt leider nichts“, stieß Wiesmath-Obmann Gerhard Fuchs nicht nur die Szene rund um das späte Tor sauer auf.

Doch auch neben dem Feld ging es heiß zur Sache. So sollen Enzesfeld-Spieler das Kantinenpersonal beschimpft haben. „Das haben wir in der Form so überhaupt noch nicht gehabt“, wunderte sich Fuchs.

Eine Version, welche die Enzesfelder aber vehement abstreiten. Auf der anderen Seite kam für zumindest zwei Enzesfeld-Anhänger nach dem Spiel beim Gang zum Auto die böse Überraschung: Zumindest zwei Autos wurden zerkratzt, eine Anzeige bei der Polizei erfolgte. Am Montag sprach die NÖN Fuchs auf die Vorwürfe an. Der Obmann wusste von nichts: „Ich kann es natürlich nicht völlig ausschließen, dass da etwas vorgefallen ist, aber gehört habe ich von nichts.“