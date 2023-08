Vizemeister gegen Aufsteiger mit umgekehrten Vorzeichen

Wer die Tabelle der Vorsaison als Maßstab nimmt, hat eine eindeutige Favoritenrolle vor Augen. Vizemeister Scheiblingkirchen II trifft im ersten Heimspiel der Saison auf Aufsteiger Enzesfeld. Die Vorzeichen vor der Partie sind nach der Auftaktrunde aber vertauscht: Die Scheibling-Fohlen um Coach Stefan Holzinger mussten sich in Wiesmath vor einer Woche mit 2:4 geschlagen geben, während Enzesfeld im Aufsteigerduell Zillingdorf mit 5:1 deklassierte. Beim letzten direkten Duell siegte Enzesfeld 2:1, die Partie im März war allerdings nur ein Freundschaftsspiel. Scheibling-Coach Stefan Holzinger weiß um die spielerische Qualität und die Offensivstärke von Enzesfeld Bescheid, erwartet nach der Niederlage in Wiesmath ein anderes Auftreten seiner Jungs am Freitagnachmittag: „Ich bin davon überzeugt, dass meine Mannschaft nach der Auftaktniederlage eine Reaktion zeigen wird - und zwar eine positive.“

Zebras wieder hungrig

Die Sollenauer um Neo-Coach Christian Wolf konnten den Erfolgslauf vom Saisonfinish 2022/23 nicht in die neue Spielzeit mitnehmen. In Lanzenkirchen war für die Zebras in einem wild umkämpften Match am Schluss durch einen Eigenfehler nichts zu holen, sie verloren mit 0:1. Torhungriger wollen sich die Schwarz-Weißen dafür am zweiten Spieltag gegen Titelkandidat Oberwaltersdorf präsentieren. Auch bei der Flassak-Elf hätte der Start rosiger verlaufen können: Ein Tor in allerletzter Minute gegen Pitten konnte eine Heimpleite zum Saisonbeginn gerade noch verhindern. Die letzten Aufeinandertreffen waren immer ausgeglichen, von einer knappen Partie spricht auch Sollenau-Trainer Christian Wolf vor dem Freitagsmatch: „Ich erwarte mir ein Spiel auf Augenhöhe, und dass wir den Zuschauern ein Spiel zeigen, wo jeder zufrieden nach Hause gehen kann.“

Duell der Auftaktsieger

Nur sechs von 14 Mannschaften konnten an Spieltag eins einen Dreier einfahren, sowohl Weissenbach als auch Wiesmath gehören dazu. Während Wiesmath Vizemeister Scheibling II überraschte und 4:2 siegte, hatte Weissenbach gegen Aspang das Zepter von der ersten Minute an in der Hand und gewann dominant mit 3:0. Die kampfbetonten Wiesmather überlisteten die Scheibling-Fohlen nach nur fünf Minuten zweimal im typischen Wiesmath-Style - nach einer Flanke und einem Tasic-Einwurf stand es sofort 2:0. Die Stärken der Fleck-Elf sind Weissenbach-Coach Helmut Vogel jedoch bekannt, wie er berichtet: „Ich weiß, auf was sie setzen und was ihre Stärken sind, wir haben daraufhin diese Woche trainiert.“ Letzte Saison stolzierte Wiesmath gegen die Weissenbacher zweimals als Sieger vom Platz, am Samstagabend soll sich das ändern: „Wir werden alles geben, um zu gewinnen. Bei einem Heimspiel kann das Ziel nur ein Sieg sein, auch gegen Wiesmath“, so die Kampfansage von Helmut Vogel.

Weitere Spiele

Freitag, 19:30 Uhr: Aspang-Zöbern (Hertelt).

Samstag, 17 Uhr: Neunkirchen - Grimmenstein (Ak), Pitten - Trumau (Bingöl).

Sonntag, 17 Uhr: Zillingdorf - Lanzenkirchen (Görgülü).