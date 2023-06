Weissenbacher Frühstart im Transferrennen

Der SC Weissenbach hat seine Hausaufgaben in Sachen Transfers bereits zu einem Großteil erledigt. Neben Ione Cabrera kommt auch Innenverteidiger Denis Lacic vom Wiener Stadtligisten Mannswörth. „Er ist quasi ein Ziehsohn von Cabrera“, erzählt Coach Helmut Vogel über das freundschaftliche Verhältnis des spanischen Ex-Profis und des 27-jährigen Innenverteidigers. Beide waren zuletzt Leistungsträger bei Mannswörth und entscheidend am Klassenerhalt der Raffinieriestädter beteiligt.

Weiters kommt ein Trio für die Offensive. Stürmer Thorsten Tannert wechselt von Ligakonkurrenten Oberwaltersdorf ins Triestingtal. Beim ASK konnte der Angreifer mit sechs Toren in der abgelaufenen Saison nicht gänzlich überzeugen. Selbiges gilt für den variablen Offensivmann Oliver Vejnar, der zuletzt bei Neunkirchen die rechte Seite beackerte. Coach Vogel kennt ihn noch aus seiner Zeit beim ATSV Teesdorf und lotse Vejnar im Winter auch nach Neunkirchen, ehe sein Engagement in der Bezirkshauptstadt abrupt zu Ende ging. Eine weitere Option ist Florian Scharz, der 28-Jährige kommt aus Sooß. Für die Weinortler netzte er in der abgelaufenen Saison elfmal in der 2. Klasse Triestingtal.

Wollmann und Ecker sind weg

„Außerdem habe ich noch jemanden aus Mannswörth, zwei Kottingbrunner und jemanden aus einer anderen 1. Klasse an der Angel“, gibt Trainer Helmut Vogel preis: „Es war die letzten Tage sehr stressig, aber ich bin froh, dass wir das meiste schon unter Dach und Fach haben. Ich glaube, dass mein Netzwerk sich da durchaus ausgezahlt hat.“ Mit seinem Transferprogramm zeigt sich der Übungsleiter in jedem Fall zufrieden: „Wir mussten in der Breite etwas tun. Ich glaube, dass uns das gelungen ist. Gemeinsam mit den eigenen Jungen gehe ich mit Zuversicht in die nächste Saison.“

Den potenziell neun Neuzugängen stehen aktuell nur drei Abgänge gegenüber. Zehner Mathias Wollmann geht zum ASK Marz, der heuer in die Burgenlandliga aufstieg. Wollmann kam erst im Winter von 2. Landesligist Vösendorf zum SCW. Flügelspieler Mario Ecker zieht es zu Absteiger Weikersdorf, der in der 2. Klasse Steinfeld den sofortigen Wiederaufstieg forciert.

Thaci geht ins burgenländische Unterhaus

Ein schmerzlicher Abgang ist jener von Florent Thaci. Die Stürmer-Zehner-Kombo kämpfte zwar immer wieder mt Verletzungen, war aber gerade zu Beginn der Rückrunde ein wichtiger Faktor. Er wechselt in die 2. Klasse Nord ins Burgenland, genauer gesagt zum UFC Stotzing. „Ich möchte den Aufwand von vier Einheiten in der Woche nicht mehr investieren und kürzer treten, um mich auf private Themen zu konzentrieren“, die Rutsche nach Stotzing legte ein alter Freund aus Thacis Zeiten bei Burgenlandligist Leithaprodersdorf. Patrick Mozelt übernimmt bei seinem Stammverein Stotzing nämlich das Traineramt: „Ich werde hin und wieder aushelfen“, meint Thaci.

Weissenbach-Trainer Vogel bedauert den Abgang: „Das finde ich besonders schade. Nachdem er unter meinem Vorgänger nicht seine Leistungen bringen konnte, dachte ich dass ich ihm wieder Selbstvertrauen vermittelt habe.“