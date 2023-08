Youngster Dominic Karasek: „Möchte weiterhin Profi werden“

Mit gerade einmal 16 Jahren stand der flinke Außenverteidiger vor zwei Jahren zum ersten Mal im Aufgebot der Zebras. Seither etablierte sich Dominic Karasek als absoluter Leistungsträger der Sollenauer und wurde zum „Spieler der Saison“ der 1. Klasse Süd prämiert.

Einen besonderen Ritterschlag für das Jungtalent hatte Jürgen „Hoppi“ Riedl 2021 in der Vorbereitung parat. Riedl meinte damals, Karasek sei mit 16 Jahren sogar schon weiter als Christian Fuchs und Cem Atan, die beiden trainierte er als junge Burschen ebenfalls. „Es war für mich damals eine riesen Ehre, mit solchen Spielern verglichen zu werden, mein Ziel ist es weiterhin, Profi zu werden“, so die Ansage von Karasek. Der emsige Rechtsverteidiger hatte im Sommer laut eigener Aussage mehrere Angebote von Clubs aus Niederösterreich und dem Burgenland, auch höherklassige Teams buhlten um ihn - entschieden hat er sich aber für weitere sechs Monate in Sollenau: „Ich habe mit Spielern aus dem Team, wie Jailson zum Beispiel gesprochen, die früher selbst Profis waren. Sie meinten, ich soll noch ein wenig hier bleiben, also habe ich jetzt mal bis Winter meinen Vertrag verlängert“, erklärt Karasek.

Zu seinen Stärken zählt die Zukunftshoffnung Spielverständnis, Laufarbeit und Schnelligkeit. Sollenau unterlag am ersten Spieltag Lanzenkirchen knapp mit 0:1, Karasek ist jedoch überzeugt, dass es in den nächsten Wochen bergauf geht. „Unserer Mannschaft traue ich viel zu, wir haben das Potenzial. Das oberste Ziel ist es, nicht unten mitzuspielen. Wir haben Spielstärke, der Feinschliff im letzten Drittel fehlt manchmal noch.“ Ein Match seiner noch jungen Karriere hat sich im Kopf des Defensivmanns besonders eingebrannt: „Das Derby gegen Felixdorf mit vielen Zuschauern und Rauchfackeln, das wir gewonnen konnten, war Wahnsinn“, freut sich Karasek auf weitere brisante Matches.