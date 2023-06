Verrücktes Saisonfinale: Die Abstiegs-Thriller der letzten Jahre

2019

Spannung pur an beiden Enden der Tabelle: Wiesmath katapultierte sich mit einem 5:0 im direkten Duell mit Felixdorf auf Platz eins, verspielt diesen dann in Runde 25 beinahe. Die Wiesmather gewinnen bei Absteiger Leobersdorf 3:2. Der entscheidende Treffer fällt erst in der Nachspielzeit. Damit geht Wiesmath mit dem besseren Torverhältnis und punktgleich mit Felixdorf ins Grande Finale. Im Keller steht neben Leobersdorf auch Kirchberg als Absteiger fest. Alles klar? Nicht ganz, weil es in der Gebietsliga auch noch Casino Baden erwischen könnte. Dann würde es in der Süd drei Absteiger geben.

Gefährdet sind vor der letzten Runde Aspang (26), Zöbern (28) und Bad Erlach (28). Aspang (2:1 gegen Kirchberg) und Zöbern (2:1 gegen Pitten) erledigen ihre Hausaufgaben, während Bad Erlach gegen Felixdorf mit 0:7 unter die Räder gerät. Am Ende leistet Lokalrivale Katzelsdorf gegen Kleinneusiedl Schützenhilfe. Durch den 4:0-Erfolg bleibt Baden in der Gebietsliga und Erlach in der 1. Klasse. Eine dramatische Wende nimmt der Titelkampf. Wiesmath hält dem Druck im Fernduell mit Felixdorf nicht Stand. Die Fleck-Elf verspielt im Finish gegen Krumbach eine 2:0-Führung, die zum Meistertitel gereicht hätte, und remisiert nur.

2016

Krumbach krönt sich zwei Runden vor Schluss zum Champion. Am anderen Ende der Tabelle könnte es spannender nicht sein. Einige Runden vor Schluss sehen neben Schlusslicht Hochwolkersdorf auch Sollenau 1b und Bad Fischau wie Fixabsteiger aus. Vier Runden vor Schluss übernimmt im Kurort der Ex-Rapidler Gerry Willfurth interimistisch, gewinnt die nächsten vier Spiele. Bad Fischau bleibt am Ende als Neunter oben. Sollenau holt aus den letzten sechs Spielen elf Zähler. Dramatisch der vorletzte Spieltag: Sollenau liegt im direkten Duell gegen Oberwaltersdorf mit 3:4 zurück. Mario Ecker erzielt in der Nachspielzeit den Ausgleich. Der Türöffner: In der letzten Runde gewinnt Sollenau gegen Vizemeister Wiesmath 4:1 und bleibt als Zehnter oben.

Oberwaltersdorf schafft es hingegen nicht, die minimale Chance in der letzten Runde zu nutzen, wird von Winzendorf vorgeführt (1:6). Doch wer muss neben Hochwolkersdorf und Oberwaltersdorf als dritte Mannschaft runter? Grimmenstein oder Leobersdorf? Leobersdorf gewinnt gegen Hirschwang 3:0, macht damit den drei Punkte Rückstand auf Grimmenstein wett. Meister Krumbach schlägt den Lokalrivalen 2:1. Dennoch bleibt Grimmenstein oben. Am Ende bleiben die Grimmensteiner wegen der um zwei Treffer besseren Tordifferenz oben. Leobersdorf muss in die 2. Klasse Triestingtal absteigen.

2014

Oberwaltersdorf steht schon vor der letzten Runde als Absteiger fest. Somit wird es ein finaler Showdown der Buckligen Welt-Teams: Hochneukirchen (27), Grimmenstein (25) und Zöbern (25) sind vor der letzten Runde gefährdet. Zwei dieser drei Mannschaften wird es schlussendlich erwischen. Zöbern verabschiedet sich mit einer katastrophalen ersten Halbzeit gegen Breitenau aus dem Rennen (0:3). Der Abstieg ist besiegelt. Grimmenstein geht gegen Casino Baden durch Mirko Rogosic hingegen früh in Führung, setzt damit Hochneukirchen unter Druck. Der USC hält nach dem frühen Führungstreffer durch Szabolcs Nemeteh gegen Hirschwang zur Pause ein X. Aufgrund des besseren Torverhältnisses wäre Hochneukirchen zu diesem Zeitpunkt gerettet.

Ein Hirschwanger Doppelschlag nach der Pause ändert die Kräfteverhältnisse. Hochneukirchen verliert mit 1:4. Doch ein Treffer der Badener und der Klassenerhalt wäre trotzdem geschafft. Es sollte anders kommen: Benedikt Holzer erhöht in Minute 81 auf 2:0 für Grimmenstein. Damit sind die Grimmensteiner durch. Brisant: Walter Weninger, der zwei Jahre zuvor Hochneukirchen zum Meistertitel in der 2. Klasse Wechsel geführt hatte, wechselte nach seinem Aus beim USC zu Grimmenstein und schoss seinen Ex-Verein somit quasi auch wieder runter.

2010

Neunkirchen und Pfaffstätten waren bereits vor der letzten Runde abgeschlagen, dennoch versprach die finale Runde ein echtes Drama zu werden. Pitten und Pottenstein (jeweils 25 Punkte) trafen im direkten Duell aufeinander. Zillingdorf (23 Punkte) hatte in der letzten Runde zu Hause gegen Pfaffstätten Heimvorteil. Zillingdorf plagte sich gegen den Tabellenvorletzten. Nicht einmal das 3:1 von Andreas Sedlacek brachte Ruhe, weil die Pfaffstättner nur zwei Minuten später wieder verkürzten. Erst ein verwandelter Elfer von Bela Mörtel in Minute 77 machte den Deckel drauf.

In Pottenstein stand es zu diesem Zeitpunkt noch 0:0. Damit wären die Pottensteiner (aufgrund der schlechtesten Tordifferenz) abgestiegen gewesen und erhöhten in der Schlussphase die Schlagzahl, sollte Pitten ein Gegentor bekommen, dann müsste die SVg absteigen. Doch Pottenstein lief vergebens an. Manfred Schiefer Floner (85.) und Andreas Piribauer (90.) fixierten für Pitten endgültig den Klassenerhalt.