Berkin Gürünlü wird Oberwaltersdorfer

ASK Oberwaltersdorf angelt sich einen prominenten Namen für die Offensive: Berkin Gürünlü kommt von Absteiger Felixdorf. In der Saison 2021/22 trug der 31-Jährige mit 29 Treffern entscheidend zum Katzelsdorfer Meistertitel in der Gebietsliga bei. Im vergangenen Herbst trennten sich die Wege nach einem Trainingsdisput abrupt und Gürünlü heuerte bei Felixdorf an. Mit acht Treffern und vier Assists konnte der Stürmer den Abstieg der Blau-Weißen aus der 1. Klasse Süd nicht mehr verhindern. „Ich habe meine Kriterien irgendwo erfüllt“, meint Gürünlü auf den Abstieg angesprochen: „Wir waren in der Breite sehr schwach aufgestellt. Unser Manko war, dass wir nicht routiniert genug waren. Wir haben mehrmals in der Schlussphase verloren oder den Sieg verspielt. Das war meiner Meinung nach zu viel.“

In Oberwaltersdorf ist der Anspruch freilich ein anderer. Platz acht in der Endabrechnung war enttäuschend. Kommende Saison will sich die Flassak-Elf weiter nach oben orientieren. Dabei soll und will Gürünlü helfen: „Ich denke, dass ich richtig gut in die Mannschaft passe und mit ein bisschen Qualität viel möglich ist. Ich fühlte mich bei den Gesprächen mit Sportchef Martin Pollek und Trainer Thomas Flassak sehr wohl“, sprach Gürünlü das Angebot aus Oberwaltersdorf am meisten an: „Optionen gab es einige, aber Oberwaltersdorf hat mich mit seinen Plänen überzeugt. Ich denke, dass es eine gute Saison wird von uns.“