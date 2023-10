Daniel Samek trifft ins Herz seiner alten Liebe

520 Zuschauer, sommerliche Abendtemperaturen und die beiden Hälften eingehüllt in gelb-blauen und rot-schwarzen Nebel - einem perfekten Fußballabend in Oberwaltersdorf stand nichts mehr im Weg.

Überraschend bestimmte Trumau in den ersten 45 Minuten das Spielgeschehen und führte verdient mit 1:0. „Wir waren leider viel zu nervös, mit der ersten Hälfte war ich nicht zufrieden“, resümierte Oberwaltersdorf-Coach Thomas Flassak nach Abpfiff. Als bereits einige Heimfans mit gesenkten Köpfen die Niederlage in Kauf nehmen wollten, netzte Daniel Samek in Minute 94 zum hochumjubelten Ausgleich: „Wir haben einen Eckball bekommen, ich habe auf der zweiten Stange gelauert. Christian Seidl hat den Ball zu mir verlängert, ich war ganz alleine, habe ihn sogar noch angenommen und schnell versenkt“, schildert der Mann der Stunde sein Tor.

Samek ist beim Rivalen kein unbeschriebenes Blatt - in Jugendjahren kickte der Rechtsverteidiger bei den Gelb-Blauen, ehe er bis 2019 vier Jahre lang für die Kampfmannschaft auflief: „Es ist immer etwas Besonderes gegen den Ex-Verein zu spielen. Mein Bruder spielt dort in der Reserve, außerdem habe ich noch Kontakt zu vielen“, meint Samek. Was den ersten Durchgang des Derbys betrifft, schlägt der 26-Jährige in dieselbe Kerbe wie sein Coach: „Wir haben uns am Anfang überraschen lassen, sie waren giftiger in den Zweikämpfen. Zweite Halbzeit haben wir sie reingedrückt und verdient noch den Ausgleich gemacht.“

Aufgrund der Niederlage von Pitten fehlen der Flassak-Elf nur noch drei Punkte auf den Spitzenreiter. „Wir wollen die drei restlichen Spiele im Herbst gewinnen und uns optimal auf das Frühjahr vorbereiten, dann werden wir weiterschauen“, möchte Samek keine Prognose für die Winterkrone abgeben.