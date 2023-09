Lukas Laha wieder fit und erneut torhungrig

Es war ein dicker Wermutstropfen beim 5:0-Schützenfest in Sollenau vor einem Monat. Leistungsträger Lukas Laha musste nach 30 Minuten verletzt runter, Diagnose: Bänderriss im Sprunggelenk. Vor einer Woche kehrte der Oberwaltersdorfer Kreativspieler in Wiesmath bei einem Kurzeinsatz zurück, gegen Enzesfeld durfte er eine halbe Stunde ran und traf gleich wieder.

„Wir waren in einem kleinen Loch, aber haben schnell wieder in die Spur gefunden und das gegen Enzesfeld eindrucksvoll bewiesen“, freut sich Laha über die jüngsten Glanzleistungen seines Teams. Das Comebacktor hätte es eigentlich schon am letzten Spieltag geben müssen, wie der Goalgetter verrät: „In Wiesmath wusste niemand, wieso mein Tor aberkannt wurde, dafür hat es diesmal geklappt. Ich habe einen Steilpass bekommen und den Ball wuchtig ins Eck geschossen“, meint Laha.

Diese Woche ließ Coach Thomas Flassak Lukas Laha 30 Minuten auflaufen, wann denkt der 16-Tore-Mann der Vorsaison, wieder über die volle Distanz im Einsatz zu sein? „Bekanntlich soll man ein Team, das gewinnt, nicht verändern. Der Trainer hat mir gesagt, dass er mich diesmal wieder von der Bank bringt, das war für mich in Ordnung. Natürlich will ich bald wieder vom Start weg spielen, mal sehen, was sich am Samstag tut“, ist Laha motiviert.

13 Punkte auf dem Konto, Platz vier und nur drei Zähler Rückstand auf Anführer Pitten - wie groß sieht Laha die Chancen für Oberwaltersdorf, um den Titel mitzuspielen? „Wir haben uns im Gegensatz zur Vorsaison individuell verbessert, der Vorstand und der Coach haben einen super Job gemacht. Ich bin überzeugt, dass wir die Qualität haben, mindestens eine Top-Drei-Platzierung zu erreichen“, möchte Laha um die Meisterkrone rittern.