Neuzugang Gürünlü mit Hattrick bei Kantersieg

Auch wenn Oberwaltersdorf in Sollenau einen 5:0-Kantersieg feierte, waren die Kräfteverhältnisse in Halbzeit eins ausgeglichen. Ausgerechnet ein Ex-Felixdorfer, der seit einem Monat für die Flassak-Elf kickt, traf mitten ins Herz der Zebras. Berkin Gürünlü stellte per Doppelpack zur Pause auf 2:0, den 5:0-Schlusspunkt setzte der Goalgetter per Strafstoß.

„Beim ersten Tor habe ich gesehen, dass der Tormann einen langen Schritt gemacht hat und durch die Beine gezielt. Beim zweiten Tor habe ich den Verteidiger mit einem schönen Haken ausgespielt und ins lange Eck geschossen“, erinnert sich der Stürmer, der in der Saison 2021/22 sogar in der Gebietsliga Torschützenkönig wurde, zurück. Ein halbes Jahr schnürte der gefürchtete Angreifer zuletzt für Absteiger Felixdorf die Schuhe, Ende Juni entschied sich Gürünlü für einen Wechsel nach Oberwaltersdorf: „Ich habe schon bei den ersten Gesprächen gemerkt, dass alles passt und mich jeder respektiert, das gebe ich auch zurück. Ich habe das Gefühl, selbst wenn es mal nicht läuft, dass es mir hier niemand übel nimmt“, schwärmt der Torjäger über das harmonische Klima in seinem neuen Team. In einer dominanten zweiten Halbzeit machte Gürünlü dann noch mit einem Elfmeter den Hattrick zum 5:0-Endstand perfekt: „Dass ich ein guter Elferschütze bin, das weiß mittlerweile jeder, glaube ich“, schmunzelt Gürünlü.

Ein Unentschieden gegen Pitten in letzter Minute und ein Kantersieg gegen die Zebras - stellt sich die Frage, wie weit die Reise für Oberwaltersdorf in dieser Saison laut Gürünlü gehen kann. „Wir können vieles schaffen, wenn die Mechanismen stimmen. Wir haben das Zeug, oben mitzuspielen, dazu muss alles passen, aber ich bin da guter Dinge“, blickt der erfolgreiche Neuzugang euphorisch auf die weitere Saison.