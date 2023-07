Oberwaltersdorf rüstete auf

Berkin Gürünlü, vor zwei Saisonen noch Torschützenkönig in der Gebietsliga, wollte den Rückschritt in die 2. Klasse mit Felixdorf nicht mitgehen und heuerte bei der Flassak-Elf an. Fabio Zimmermann kickt von nun an in Maria Lanzendorf, dafür konnte Andre Croatto aus Trumau die nötige Verstärkung in der Defensive verpflichtet werden. Christian Seidl, in der abgelaufenen Spielzeit bei Perchtoldsdorf unter Vertrag, erhöht die Defensiv-Stabilität noch einmal. Mit Denis Omerovic sprang eine Option in der Offensive im letzten Moment ab. Coach Thomas Flassak kann trotzdem nicht einschätzen, wohin die Reise in der Tabelle geht: „Ich passe bei solchen Prognosen immer auf, wir werden von Spiel zu Spiel schauen.“