„Wenn du keinen Bock hast, leg auf“: Polleks Comeback im Tuchel-Stil

Als am Display der Name von Oberwaltersdorf-Obmann Roland Herzog aufleuchtete, dachte Martin Pollek an ein freundschaftliches Schwätzchen. Doch dann zog Herzog den Hasan Salihamidzic ab. „Wenn du keinen Bock hast, dann leg auf, hat er gesagt. Das war schon lustig“, erzählt Pollek mit einem Schmunzeln. Mit den gleichen Worten lockte der ehemalige Bayern-Sportchef ja Coach Thomas Tuchel vor wenigen Wochen nach München. Und auch Herzog wollte Pollek (wieder) zum Verein locken, nicht als Trainer, sondern als Sportlichen Leiter. Diese Rolle übte Pollek bereits von 2019 bis 2020 eineinhalb Jahre aus, arbeitete danach als Sportchef in Pottenstein und als Reservetrainer in Bad Vöslau. Zuletzt war der 47-Jährige wieder am Markt.

„Der Anruf aus Oberwaltersdorf ist trotzdem überraschend gekommen“, rechnete Pollek, der nach eigenen Angaben auch andere Angebote hatte, nicht mit der Kontaktaufnahme des ASK: „Oberwaltersdorf ist mein Heimatverein. Da habe ich nach etwas Überlegen zugestimmt. Ich kenne noch viele Spieler von damals, die hängen mir auch am Herzen.“ Pollek will in Abstimmung mit Cheftrainer Thomas Flassak den Kader für die kommende Saison punktuell verändern. „Wir reden aber mit vielen Spielern. Wir hören auch jeden Spieler an, der sich bei uns meldet.“

Gespräche mit vielen Spielern, aber keine Wunder-Transfers

Gerüchte um Neuzugänge wie Berkin Gürünlü (Felixdorf) und Andre Croatto (Trumau) bezeichnet Pollek „als interessante Spieler“, aber „es wird viel geredet, wenn alle gekommen wären, die mit uns schon in Verbindung gebracht wurden, wäre Oberwaltersdorf wahrscheinlich schon in der Gebietsliga. Es wird keine Transfers geben, bei denen sich jeder wundert, wie das geht.“

Das Ziel sei viel mehr den eigenen Nachwuchs in den nächsten Jahren in der KM zu integrieren. „Die U16 wird nächste Saison in die U23 hochgezogen. Da sind einige Talente dabei. Sie sollen nicht zu lange in der Reserve hängenbleiben. In ein bis eineinhalb Jahren könnte der ein oder andere auch in die Kampfmannschaft hineinschnuppern“, will Pollek weitere eigene Aushängeschilder wie Raffael und Daniel Klauninger „produzieren“.