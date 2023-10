Der Abwehrriese köpfelte Trumau zum Heimsieg

„Wie groß ist der Innenverteidiger von ihnen, 2,40 Meter?“, scherzte Aspang-Coach Fred Danter nach der 4:5-Niederlage bei Trumau. Gemeint war Abwehrriese Tim Greider, der mit zwei Kopfballtoren maßgeblich am Heimerfolg beteiligt war.

„Ich bin 1,99, und natürlich immer gut für Kopfballtore. Außerdem bin ich Zweikampfstark und haue mich voll rein“, schmunzelte Greider auf das Zitat des gegnerischen Coachs. Der 18-jährige kickte bis vor einem halben Jahr noch in der Zweiten Klasse Triestingtal bei Blumau, nach seinem Transfer war Greider in der Gebietsliga sofort bei den Gelb-Blauen gesetzt: „Man merkt den Niveauunterschied schon, die Erste Klasse ist technisch anspruchsvoller, trotzdem freue ich mich, dass ich hier so viel spielen darf.“ Für das Vertrauen von Trainer Christian Banovits revanchierte sich der Youngster mit einem wichtigen Doppelpack im Neun-Tore-Thriller gegen Aspang: „Ich habe zweimal auf der langen Stange gelauert bei meinen Treffern und den Ball am Goalie vorbeigeköpft“, resümiert Greider.

Eine Zitterpartie war das Torspektakel trotzdem, Aspang drehte ein 1:5 beinahe noch: „Das Match war ab der 65. Minute sehr hektisch, wir mussten dreimal wechseln und haben unnötige Tore bekommen. Allerdings lief das Spiel nach dem 4:5 nur noch zwei Minuten“, keimte bei Greider keine Nervosität mehr auf. Die Erleichterung bei Trumau war dank des Heimerfolgs groß, die Banovits-Elf konnte sich vom Tabellenkeller weiter distanzieren. Dabei wäre mehr drin, wie das Abwehrtalent findet: „Die Erwartungen von uns vor der Saison waren höher, wir können jedoch noch weiter rauf kommen, wenn wir unseren kleinen Lauf von gerade fortsetzen.“