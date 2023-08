Last-Minute-Goldtor durch Eigengewächs

Der Gebietsliga-Absteiger drohte 75 Minuten lang in die dritte Saisonniederlage im dritten Spiel zu schlittern. Routinier Michael Koller traf gegen Sollenau zum Ausgleich. Anschließend standen alle Zeichen auf Unentschieden, ehe Eigengewächs Patrick Resch eine Minute vor Abpfiff mit einem Sonntagsschuss den Sportplatz zum Beben brachte.

„Die Hereingabe von rechts flog an allen vorbei, ich nahm den Ball aus vollem Lauf mit Risiko, und schoss ihn mit der Innenseite genau ins Kreuz“ schildert Goldtorschütze Resch den Treffer aus seiner Perspektive. Der Youngster, der seit drei Jahren im Aufgebot der Kampfmannschaft steht, wusste nicht, wie er mit der Situation umgehen soll: „Ich schieße eigentlich selten Tore und hatte zuerst keine Ahnung, wie ich jubeln soll. Ich bin dann einfach in eine Richtung gelaufen und hab mich fallen lassen“, schmunzelt Resch.

Seit der Volksschulzeit schnürt Resch schon für seinen Heimatverein die Schuhe: „Ich habe durch Freunde, und weil ich hier wohne, zum Spielen begonnen und alle Nachwuchsteams durchlaufen“, erklärt die Nachwuchshoffnung. Durch seine Kollegen wollte der junge Außenspieler niemals wechseln, jetzt in der ersten Mannschaft zu kicken, sei ein „geiles Gefühl“ für Resch.

Nach zwei Auftaktniederlagen, darunter eine verspielte 2:0-Führung gegen Neunkirchen, sah es in Trumau zuletzt düster aus. Doch nun schimmert durch den wichtigen Dreier in letzter Minute wieder ein Lichtlein am dunklen Horizont. Was traut Resch seiner Mannschaft diese Saison noch zu? „Jetzt fällt viel Druck weg und wir schauen endlich nach vorne. Ich denke, dass wir das Zeug haben, uns in der Liga zu etablieren, wir wollen oben mitspielen“, hat der Youngster hohe Erwartungen.