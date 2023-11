Patrick Resch plötzlich gefürchteter Torjäger

Noch am Wochenbeginn hatte Trainer Christian Banovits seinen Flügelflitzer für die Wahl zum Spieler der Herbstsaison (ab 15. November auf meinfussball.at) nominiert. Beim knappen Auswärtssieg in Zöbern untermauerte Patrick Resch seine Qualitäten, erzielte alle drei Tore. Der 22-jährige, der in den ersten beiden Jahren für die Gelb-Blauen nur viermal traf, hält in der aktuellen Spielzeit schon bei sechs Toren. Was ist das Erfolgsgeheimnis des Youngsters, der früher eigentlich nicht als Goalgetter berühmt war?

„Es liegt ganz einfach am Trainer, der mich weiter vorne einsetzt. Früher habe ich als linker Verteidiger gespielt, jetzt am linken Flügel. Da kommst du dann eben zu mehr Chancen und machst auch mal einen rein“, schmunzelt Resch. Am dritten Spieltag meinte Resch, er habe nach seinem überraschenden Siegestreffer gar keinen Jubel parat gehabt. Hat sich Trumaus Mann der Stunde mittlerweile etwas einfallen lassen? „Nein, ich habe noch keinen Signature-Move, diesmal bin ich einfach zu den Vorlagengebern hingelaufen und wurde sofort abgefangen“, bleibt das Jungtalent bescheiden. Trotz der Genügsamkeit muss gefragt werden, ob der Linksaußen, der seit seinen Jugendjahren für Trumau kickt, von seiner besten Saisonhälfte sprechen würde. „In der Gebietsliga war das Niveau schon höher, aber wenn man sich die Tore anschaut, denke ich, dass es definitiv meine beste war“, räumt Resch ein.

Nach einem holprigen Saisonstart festigte sich Trumau im Ligamittelfeld, hat 17 Punkte auf dem Konto und nur eine der letzten fünf Partien verloren. „Der Anfang war mäßig, der Trend geht bergauf, wenn wir diese Form im Frühjahr halten, können wir schauen, ob vorne etwas geht“, möchte Resch sein Team motivieren. Trumau ist auch das „neutralste“ Team der Liga. Sechs Siege und sechs Niederlagen, eine ausgeglichene Tordifferenz. Woran könnte noch gefeilt werden? „Wir reißen viel über Standards, wenn wir das Spielerische verfeinern könnten, wäre das ein großer Schritt“, meint Resch.