Trumau startet in ungewisse Mission

Der Absteiger muss einige Abgänge, wie zum Beispiel Tomislav Rakita nach Enzesfeld, verkraften. Mit Andre Croatto wandert ein Stammspieler ab. Dafür kann der Angriff aufgerüstet werden, Routinier Michael Koller, der in den 2000er-Jahren sogar in der Bundesliga im Einsatz war, stürmt gemeinsam mit Darko Mrkonjic, der aus der Gebietsliga kommt. „Wir waren ewig nicht in der Liga, ich weiß nur, dass sie sehr kampfbetont ist. Außerdem haben sich die Konkurrenten, vor allem Oberwaltersdorf und Weissenbach gut verstärkt“, kann Sportlicher Leiter Dieter Müller noch nicht wirklich einschätzen, welche Rolle Trumau in der 1. Klasse Süd spielen wird.