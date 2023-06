Trumau hat seinen Trainer

In der 1. Klasse coachte er schon bei Grimmenstein und Felixdorf. Nun dockt er in Trumau an: Christian Banovits! Der Ex-Admira-Profi hat zudem 30 Bundesliga-Einsätze und über 200 Regionalligaspiele vorzuweisen. „Er bietet sich gut an, arbeitet auch gern mit jungen Leuten. Das war uns wichtig“, spielt Obmann Helmut Horvath darauf an, dass Banovits auch LAZ-Trainer ist.

Nach dem Abstieg peilt Horvath an, mit dem ASK vorne mitzuspielen. Von seiner neuen Mannschaft zeigt sich Banovits angetan: „Als Felixdorf-Trainer habe ich viele Spiele gesehen, war begeistert, weil die Mannschaft spielerisch gut ist. Die Infrastruktur ist sowieso hervorragend. Und, es ist ein komplett bodenständiger Verein“, nennt der Neo-Coach die Vorzüge Trumaus. Für ihn gilt nach dem Abstieg das Selbstvertrauen so schnell wie möglich hochzuschrauben.

Andre Croatto zieht es nach Oberwaltersdorf, Florian Pfeifer nach Eichkogel. Bei Jan Michetschläger, Dennis Sabani und Tomislav Rakita ist der neue Verein noch offen.