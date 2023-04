Aspang kontert Neunkirchen aus

Werbung

Aspang - Neunkirchen 3:1. Trotz der Regenfälle in den vergangenen Tagen präsentierte sich der Aspanger Rasen in überraschend guten Zustand. Einem rassigen Bezirksderby stand nichts im Wege, außer der Verletzungsteufel. Neunkirchen-Offensivmann Robin Schanner musste bereits beim Aufwärmen w.o. geben, für ihn rückte kurzfristig Oliver Vejnar in die Startformation. Der spielerischen Linie der Gäste tat der Schock keinen Abbruch. Die Bezirksstädter kombinierten gefällig, nur im letzten Drittel fehlte es an Ideen und Durchschlagskraft. Aspang ging effizienter ans Werk. Startelf-Debütant Manuel Ringhofer tankte sich nach einem Aufbaufehler der Neunkirchner über die Seite durch. Aldin Dizdarevic verwertete den Stanglpass zum frühen 1:0.

Dizdarevic mit einem Hattrick

Trotz der Führung tat sich Aspang weiterhin schwer. Der Zugriff fehlte. Neunkirchen schaffte es aber nicht das spielerische Übergewicht in ein Chancenplus umzumünzen und bei den schnellen Umschaltaktionen sahen die Gäste immer wieder schlecht aus, so auch zweimal kurz vor der Pause. Zuerst ging Martin Hubert die Seite runter und bediente Dizdarevic mustergültig zum 2:0. Dann leistete wieder Ringhofer den Assist für Dizdarevic, der einen lupenreinen Hattrick schnürte.

Gleich nach Wiederbeginn hätte Aspang das Match endgültig entscheiden können. Ringhofer schaffte es aber nicht seinen engagierten Auftritt mit einem Tor zu krönen. Ein Neunkirchner rettete auf der Linie. Nach einer guten Stunde durfte Thomas Hartl durch das Mittelfeld spazieren. Seinen Schuss sah Aspang-Schlussmann Alex Hatzl zu spät, nur mehr 3:1. Kurz darauf sauste ein Freistoß von Neunkirchen nur knapp vorbei. Andras Dunai schoss aus spitzem Winkel am langen Eck vorbei. Das 3:2 wollte nicht gelingen. Im Finish waren die Aspanger im Konter dem 4:1 sogar näher. Neunkirchen-Goalie Martin Skarek bewahrte seine Mannschaft vor einer höheren Pleite.

Stimmen zum Spiel

Aspang-Trainer Walter Weninger: „Es war eigentlich ein grottenschlechtes Spiel. Neunkirchen hat besser begonnen. Uns hat der Zugriff gefehlt, aber wir haben mit Herz und Leidenschaft verteidigt. Neunkirchen ist sehr hoch und breit gestanden, dadurch konnten sie unsere Konter nicht zulaufen. Da waren wir in der ersten Hälfte sehr effizient. Nach der Pause hätten wir das Spiel meiner Meinung früher entscheiden können. Es war ein hart erkämpfter Sieg. Fußballerisch gelingt uns aktuell nicht viel, umso mehr muss die Mannschaft kämpferisch und läuferisch leisten und das tut sie auch.“

Neunkirchen-Coach Manfred Rosskogler: „Es klingt bei einem 1:3 blöd, aber es war die beste spielerische Leistung in diesem Frühjahr. Wir sind sehr gut gestartet und sind dominant aufgetreten. Die Tore waren alle gleich, da müssen wir entweder besser verteidigen oder das Foul machen. Wir müssen einfach kompakter auftreten, dann passieren solche Sachen nicht. Wir befinden uns in einer Lernphase. Heute hätten wir uns aber mehr verdient.“

Statistik

Aspang - Neunkirchen 3:1 (3:0)

Torfolge: 1:0 (11.) Dizdarevic, 2:0 (39.) Dizdarevic, 3:0 (45.) Dizdarevic, 3:1 (63.) Hartl

Karten: Bauer (77., Gelbe Karte Unsportl.), Gersthofer (80., Gelbe Karte Foul)Bilbija (65., Gelbe Karte Foul)

Aspang: Hatzl; Gansauge, Vasov, Riegler (55., Bauer), Binder; Pichler, E. Mileder, Gersthofer; Hubert, Dizdarevic (85., Spanblöchl), Ringhofer (72., P. Nagl).

Neunkirchen: Skarek; Weinzettl, Staufer (52., S. Genc), M. Genc, Hartberger; Schwarz, Mesanovic (43., Bilbija), Hartl; Slukan (58., Celik), Dunai, Vejnar.

180 Zuschauer, Schiedsrichter: Kurt Hertelt