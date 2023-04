Vor dem Tor war Aspang eiskalt

Werbung

Aspang agierte gegen Scheiblingkirchen hochgradig effizient und hatte vor allem im ersten Durchgang auch das nötige Glück. Die Hausherren bekamen ihren Matchplan nicht auf den Rasen. Aspang stand zu tief. Scheilingkirchens Regionalliga-Fohlen drückten von der ersten Minute an. Nach einem Foulspiel im Sechzehner entschied Schiedsrichter Emre Gökdemir auf Elfmeter für Scheiblingkirchen KM II. Für Aspang-Coach Walter Weninger eine harte Entscheidung. Peter Sperhansl verwandelte den Elfmeter jedenfalls zur Scheiblingkirchner Führung.

Alu-Pech und Traumtor

Danach wurden die Gäste sogar noch dominanter, erzeugten mit den unzähligen Einwürfen, Eckbällen und Freistößen ständig für Gefahr. Dreimal verhinderte das Aluminium einen zweiten Scheiblingkirchner Treffer. Der USV verpasste eine vorzeitige Entscheidung und dann erwischte Aspang einen Traumstart in der zweiten Hälfte. Aldin Dizdarevic trieb den Angriff über die rechte Seite nach vorne. Elias Mileder leitete den Ball mit etwas Glück auf die linke Seite weiter und Martin Hubert traf vom Sechzehnereck mit einem satten Schuss ins lange Eck. Damit endete die Scheiblingkirchner Torsperre nach 645 Minuten.

Hubert staubt ab

In der Folge gestaltete sich das Match ausgeglichener. Für Gefahr sorgte aber weiterhin Scheiblingkirchen. Bei ruhenden Bällen brannte der Aspanger Strafraum regelmäßig. Zählbares schaute dabei nicht heraus, anders als bei einem Aspanger Konter. Bei einem weiten Ball rutschte Max Schwaiger weg. Ein Aspanger traf den Ball nicht richtig. Der Abpraller wurde aber die ideale Vorlage für Hubert, der seinen Doppelpack schnürte. Aspang lag plötzlich mit 2:1 voran. Die Gäste erhöhten in den letzten Minuten noch einmal die Schlagzahl. Aspang-Goalie Alex Hatzl musste sich bei einem Kopfball noch einmal auszeichnen. Danach war der Sieg der Hausherren in trockenen Tüchern.

Stimmen zum Spiel

Aspang-Trainer Walter Weninger: „Scheiblingkirchen war die erwartet harte Nuss. In der ersten Hälfte fehlte der Zugriff. Da waren sie drückend überlegen. Für uns war es ein Standardtraining in Wahrheit. So viele Einwürfe und Eckbälle, wie da in den Strafraum geflogen sind, habe ich noch nie erlebt. Diese Phase haben wir mit Glück gut überstanden. Nach dem 1:1 ist die Partie neu los gegangen. Nach dem 2:1 hat Scheibling' alles riskiert und wir haben wenig Entlastung geschafft. Mit einem Punkt wäre ich heute zufrieden gewesen. Die drei Punkte sind natürlich top.“

Scheiblingkirchen KM II-Spielertrainer Stefan Holzinger: „Es war ein Spielgelbild aus dem Herbst. Dass wir aus diesen zwei Spielen gegen Aspang null Punkte machen, ist extrem ernüchternd. Eigentlich ist alles nach Plan gelaufen, aber leider haben wir zwei vermeidbare Gegentore bekommen.“

SC ASPANG - USV SCHEIBLINGKIRCHEN KM II 2:1 (0:1).

Tore: 0:1 (15., Elfmeter) Peter Sperhansl, 1:1 (47.) Hubert, 2:1 (74.) Hubert.

Aspang: Hatzl; Binder, Pichler, Vasov, Gansauge; C. Nagl, Mileder (78., Gersthofer), Bauer; Dizdarevic (63., Ringhofer), Lemberger, Hubert (93., P. Nagl).

Scheiblingkirchen KM II: Luef; Schüller (51., Kremsl), Thomas Sperhansl, Riegler; Strobl, Weinlich (65., Mach), Peter Sperhansl, Holzinger; C. Ofenböck (65., Eidler), Wagner (51., Schwaiger), Altrichter.

Aspang, 255.- SR.: Gökdemir (in Ordnung/Durchschnitt).- Res.: 0:3 (0:2) Püchl, J. Steiner, J. Walli.