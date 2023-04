Ausgleich in Minute 93: Sollenau trauert Sieg nach

Aspang - Sollenau 2:2. Ein Tor wie ein Stich ins Herz: Sollenau kassiert in Aspang in der Nachspielzeit den Ausgleich. Die Zebras verlieren im Abstiegskampf an Boden, weil die direkten Konkurrenten Wiesmath, Weikersdorf und Felixdorf allesamt voll anschrieben. Auch Sollenau schien bereits wie der sichere Sieger, weil die Atan-Elf vor allem im ersten Durchgang einen beherzten Auftritt hinlegte. Die Gäste bestimmten zu Beginn das Spiel. Bei einem Freistoß aus rund 30 Metern passte die Zuteilung nicht. Sollenau-Abwehrchef Toni Saric entwischte an der zweiten Stange und köpfelte die Flanke perfekt ins lange Eck.

Nach 1:1 geht Sollenau wieder in Führung

Die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten. Lucas Gersthofer setzte Manuel Ringhofer ein, dessen Stanglpass drückte Stefan Lemberger über die Linie. Die nächsten Minuten waren ein offener Schlagabtausch mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Sollenau scheiterte mehrmals aus aussichtsricher Position, während auf der Gegenseite bei einem Dizdarevic-Heber und einem Lattenschuss nicht viel fehlte. Sollenaus Saric musste in Minute 37 angeschlagen runter. Kurz vor der Pause gingen die Gäste dennoch in Front. Es war es ein Freistoß in die Tiefe, den Aspang nicht verteidigen konnte. Matthias Winkler, der Sollenauer Kapitän agierte diesmal als Stürmer, drehte sich ein und drosch die Kugel in die Maschen.

Aspang rettet einen Punkt

Nach dem Seitenwechsel hatte Aspang etwas mehr vom Spiel. Nenenenswerte Chancen blieben jedoch Mangelware. Manuel Ringhofer fand die beste Gelegenheit vor, schloss in Minute 66 allerdings zu zentral ab. Sollenau-Goalie Oliver Gigerl wehrte mit dem Fuß ab. Die Gäste verpassten es das Spiel in Kontersituationen zu entscheiden. Somit ging es mit einem knappen 2:1-Vorsprung ins Grande Finale dieser Partie. Aspang bekam in Minute 93 noch einmal einen Eckball zugesprochen. Dominik Riegler fand mit seinem Corner Stefan Lemberger, der am langen Pfosten einnickte und seinen Aspangern einen späten Punktgewinn bescherte.

Stimmen zum Spiel

Aspang-Trainer Walter Weninger: „Im Prinzip müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein, wenn man sich den Spielverlauf anschaut. Dennoch wäre zwischendurch mehr möglich gewesen. Die Legionäre sind ausgefallen. Mileder hat sich den Fuß geprellt und konnte nicht spielen. Dizdarevic war angeschlagen. Jetzt war es wirklich unser letztes Aufegebot. Wichtig war, dass der Vorspung auf Sollenau nicht kleiner geworden ist.“

Sollenau-Coach Cem Atan: „Man hat nicht gesehen, wer Vierter und wer Zwölfter ist. Wir waren eigentlich sogar klar besser, hätten fünfmal das 3:1 machen können. Saric musste verletzt raus. Alpi Sahinarslan hat wegen einer Magen-Darm Grippe gefehlt. Beim 2:2 hat ein bisschen die Erfahrung gefehlt. Ein Punkt in Aspang ist eigentlich okay, aber so wie es gelaufen ist, ist es extrem schade, dass wir nicht gewonnen haben. Den zwei Punkten müssen wir schon nachweinen.“

Statistik

Aspang - Sollenau 2:2 (1:2)

Torfolge: 0:1 (14.) Saric, 1:1 (18.) Lemberger, 1:2 (39.) Winkler, 2:2 (90+3.) Lemberger

Karten: Lemberger (36., Gelbe Karte Foul), Bauer (82., Gelbe Karte Unsportl.)Bertl (78., Gelbe Karte Foul), Mercan (80., Gelbe Karte Unsportl.), De Jesus Santos Junior (90+1., Gelbe Karte Foul)

Aspang: Hatzl; Gansauge, Pichler, Rieger, Binder (70., C. Nagl); Gersthofer, Bauer, Lemberger; P. Nagl, Dizdarevic, Ringhofer.

Sollenau: Gigerl; Karasek, Köcher-Schulz, Saric (37., Bertl), Cojocaru; Jailson, Boutarbouch, Bajramovic, Traxler (68., Jesus Junior); Winkler (76., Mercan), Toth.

160 Zuschauer, Schiedsrichter: Thomas Bauer