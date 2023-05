Scheibling-Fohlen eine Nummer zu groß

Bad Erlach - Scheiblingkirchen II 0:4. Die Scheibling-Fohlen waren an diesem Freitagabend eine Klasse für sich. Bereits zu Beginn der Partie gaben die Gäste den Ton an, erzielten in der 8. Minute ein Abseitstor. Nach 17 Minuten konnte David Gößeringer die Hausherren mit einer Fußabwehr aus kürzester Distanz vor dem Rückstand bewahren, bei der darauffolgenden Ecke wurde er dann düpiert: Mit einem Schlänzer direkt aufs Tor überlistete Peter Sperhansl den Erlacher Goalie und den Mann auf der Linie - 1:0 für Scheiblingkirchen. In der Folge dann die beste Phase der Erlacher - nach 20 Minuten scheiterte Tim Hofbauer per Direktabnahme nach Flanke an der Außenstange, in Minute 32 wurde ein Tor der Heimmannschaft wegen angeblichem Handspiel umstritten aberkannt. "Die Handspiel-Regel sollte endlich überarbeitet werden, es kennt sich niemand mehr aus, wann eines absichtlich war oder nicht", ärgert sich Erlachs Trainer Daniel Höfinger.

Eidler schockt Bad Erlach

Kurz vor der Pause tauchte Jakob Eidler plötzlich frei vor dem Tor auf und verwandelte den Ball flach ins lange Eck - eine kalte Dusche für die Erlacher in Halbzeit eins, die sich auch dann nicht mehr erholen sollten. In Minute 59 konnte Gößeringer mit einer spektakulären Doppelparade den dritten Einschlag gerade noch verhindern, nach 69 Minuten sorgte dann der eingewechselte Deniz Maktav nach einem Abwehrschnitzer der Erlacher mit einem Flachschuss für die Vorentscheidung. Doch es kam noch bitterer: In Minute 78 war erneut Maktav zur Stelle, der ins rechte Kreuzeck zum Endstand von 4:0 einschoss.

Einziger Lichtblick an einem rabenschwarzen Abend für die Hausherren war der 16-jährige Keeper David Gößeringer, der zwei eigentlich hundertprozentige Tore sehenswert verhinderte: "Gößi hat sehr viel Talent, er wird von unserem verletzten Einser und von unserem erfahrenen Tormanntrainer gut betreut, er kann es sicher noch weit bringen", lobte Höfinger seinen Goalie.

Stimmen zum Spiel

Daniel Höfinger, Bad Erlach: "Scheibling war heute einfach besser, für mich sind sie körperlich und taktisch die beste Mannschaft der Liga. Trotzdem haben wir schlecht gespielt, das einzig Ärgerliche war das angebliche Handspiel vor dem vermeintlichen Ausgleich, man hätte das nicht pfeiffen müssen. Wir werden versuchen, in den nächsten Spielen wieder zu siegen, ich verliere lieber einmal 0:4 als viermal 0:1"

Stefan Holzinger, Scheiblingkirchen II: „Wir haben seit Längerem auswärts mal wieder eine gute Partie abgeliefert. Wenn man das im Vergleich zum Match am Montag gegen Felixdorf nimmt, war das heute eine andere Sportart. Ich freue mich für Deniz Maktav, dass er seine Minuten mit Toren zurückzahlt."

Statistik

Bad Erlach - Scheiblingkirchen II 0:4 (0:2)

Torfolge: 0:1 (18., Freistoß) Sperhansl, 0:2 (44.) Eidler, 0:3 (69.) Maktav, 0:4 (78.) Maktav

Karten: Brandstätter (10., Gelbe Karte Foul)Strobl (70., Gelbe Karte Foul), Atik (76., Gelbe Karte Foul)

Bad Erlach: Gößeringer; Breitsching, Brandstätter, Besenlehner (84. Freihammer), Simader; Kampitsch (89. Röcher), Weidinger, Karner (60. Lindenthal); Hofbauer (84. Houszka), Doppler (60. Schenk), Kriegler.

Scheiblingkirchen II: Winkelbauer; Strobl (73. Schüller), Thomas Sperhansl, Rusovic; Atik, Mach (59. Riegler), Altrichter (89. Weinlich), Peter Sperhansl, Holzinger; Kremsl (73. Christoph Ofenböck), Eidler (56. Maktav),

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Fikret Krzalic