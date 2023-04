Berndorf dreht 0:2, gewinnt aber wieder nicht

Berndorf - Bad Erlach 3:3. Es war ein Wechselbad der Gefühle, welches am Ende keinen Sieger brachte. Leader Berndorf muss sich gegen Bad Erlach mit einem Punkt begnügen. Die Kurortler schaffen es, vor den Nachtragsspielen am Montag, nicht sich etwas Luft auf die Abstiegsplätze zu verschaffen. Dabei waren die Gäste in Halbzeit eins dem Sieg näher. Coach Daniel Höfinger machte aus der Not eine Tugend und bewies nach der Verletzung von Alexander Kriegler (6.) ein goldenes Händchen, wechselte Stürmer Jonas Doppler ein, der mehrmals im Mittelpunkt der Partie stehen sollte.

Doppelter Doppler sorgt für die 2:0-Pausenführung

Erstmals in Minute 36. Nico Karner eroberte am gegnerischen Sechzehner den Ball, steckte auf Tim Hofbauer durch und dessen Stanglpass verwertete Doppler zur Bad Erlacher Führung. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff schlug Doppler neuerlich zu. Nach einem Chipball hinter die Abwehr rettete Berndorf-Goalie Ömer Ilhan noch gegen Tim Hofbauer. Der Abpraller landete vor Dopplers Füßen, der auf 2:0 erhöhte.

Berndorf dreht nach der Pause das Spiel

In der Halbzeitpause fand Berndorf-Trainer Albin Kajtezovic offenbar die richtigen Worte. Seine Mannschaft kam mit viel mehr Engagement aus der Kabine zurück, vor allem Komel Alizadeh und Markus Wurglitsch trieben ihre Kollegen an. Das Comeback gelang. Mehran Beyigi und ein Doppelpack von Wurglitsch sorgten dafür, dass der Favorit zehn Minuten vor dem Ende plötzlich mit 3:2 führte.

Breitsching muss mit Platzwunde ins Krankenhaus

Bad Erlach stand nicht nur wegen des Spielverlaufs unter Schock. Emil Breitsching wurde von einem Gegenspieler im Gesicht getroffen. Benommen und mit einer Platzwunde musste der Außenverteidiger ausgewechselt werden. Danach ging es mit der Rettung ins Krankenhaus, wo Breitsching zur Sicherheit die Nacht verbrachte.

Doppler zum Dritten: Ausgleich für Bad Erlach

Im Finish setzte Bad Erlach trotzdem noch einmal zu und belohnte sich schlussendlich mit dem ganz späten Ausgleich. Eine Chance von Stefan Weidinger vereitelte Ilhan noch. Bei einem Freistoß von Hagen Kampitsch schaute der Schlussmann weniger gut aus. Erneut war es Doppler, der abstaubte und Bad Erlach so einen Zähler rettete.

Stimmen zum Spiel

Berndorf-Trainer Albin Kajtezovic: „Die erste Hälfte war wirklich ein Flop. Da war keine Körpersprache da. In der zweiten Hälfte habe ich aber ein Team gesehen, das mir gezeigt hat, warum ich mit so einer großen Leidenschaft Trainer bin.“

Bad Erlach-Coach Daniel Höfinger: „Es ist ein lachendes und ein weinendes Auge dabei. Hut ab vor der Mannschaft für diese Leistung, hätten wir gegen Felixdorf und Weikersdorf auch so gespielt, hätten wir aus diesen zwei Partien sicher mehr als einen Punkt geholt.“

Statistik

Berndorf - Bad Erlach 3:3 (0:2)

Torfolge: 0:1 (36.) Doppler, 0:2 (45.) Doppler, 1:2 (56.) Beyigi, 2:2 (71.) Wurglitsch, 3:2 (79.) Wurglitsch, 3:3 (86.) Doppler

Karten: Ilhan (87., Gelbe Karte Foul), Krasniqi (72., Gelbe Karte Foul), Katzenschlager (62., Gelbe Karte Unsportl.), Wurglitsch (85., Gelbe Karte Foul), Iacob (15., Gelbe Karte Foul), Horvat (90+6., Gelbe Karte Kritik)Kampitsch (58., Gelbe Karte Unsportl.), Freihammer (47., Gelbe Karte Unsportl.)

Berndorf: Beyigi, Iancu, Wurglitsch, Alizadeh, Brnjak, Krasniqi, Vorfaj (HZ. Horvat), Iacob, Schramboeck, Katzenschlager, Ilhan

Bad Erlach: Kampitsch, Lindenthal, Freihammer, Karner, Brandstätter, Breitsching (76. Kleinrath), Hofbauer, Simader (71. Röcher), Gößeringer, Weidinger, Kriegler (6. Doppler)

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Robert Schewzik