Erste Heimpleite seit 2019: Schlusslicht entzaubert Leader Berndorf

Berndorf - Zöbern 3:5. Dieses Gefühl kannte Albin Kajtezovic noch nicht. Seit Juni 2019 ist er Trainer Berndorf. Ein Heimspiel in der Meisterschaft hatte er seitdem noch nie verloren. Ausgerechnet im Nachtrag gegen den Tabellenletzten Zöbern war es soweit. Das Unheil nahm aus Berndorfer Sicht früh seinen Lauf. Matej Gorelka ballerte einen Freistoß nach wenigen Sekunden ins Tor - 0:1.

Berndorf dreht die Partie

Berndorf beantwortet den ersten Rückschlag mit einem Doppelschlag. Bei einem Corner passte die Zuordnung in der Zöberner Defensive nicht. Peter Katzenschlager bedankte sich mit dem 1:1. In Minute 19 gaben die Gäste dann zu viele Räume frei. Die Abstände passten nicht. Markus Wurglitsch nutzte das zur 2:1-Führung für Berndorf. Nach dem Fehlstart verlief das Spiel vorerst programmgemäß. Doch Zöbern wollte sich in den nächsten Minuten nicht mehr ans Drehbuch halten.

Zöbern mit furiosen 20 Minuten

Zöbern stellte das 4-4-2-System auf ein 4-2-3-1 um, bekam damit mehr Zugriff auf das Zentrum. Gorelka schnürte zu Beginn der Zöberner Druckphase seinen Doppelpack zum 2:2. Fünf Minuten später steckte Kapitän Christopher Stampfl einen Lochpass auf Lubomir Ulrich durch. Der Slowake vollendete zum 3:2. Kurz vor der Pause war Ulrich bei einer Flanke erneut zur Stelle und erhöhte auf 4:2 für den Außenseiter.

Berndorfer Comeback bleibt aus

Die Gäste starteten auch aggressiv in den zweiten Durchgang. Ulrich schloss in Minute 50 scharf ins Tormann-Eck ab und Berndorf-Goalie Ömer Ilhan war ein fünftes Mal geschlagen. Danach übernahm zwar Berndorf das Kommando, ließ Ball und Gegner laufen. Zöbern verschob in der Abwehr geschickt, verteidigte beherzt. Nach 70 Minuten machte sich zunehmend die Müdigkeit bemerkbar. Mehr als ein verwandelter Elfmeter war für die Hausherren aber nicht mehr drinnen. Zöbern feiert einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf und verlässt vorerst das Tabellenende.

Stimmen zum Spiel

Berndorf-Trainer Albin Kajtezovic: „Ich bin sprachlos. Ich will die Leistung von Zöbern nicht schmälern. Sie waren an diesem Tag die bessere Mannschaft. Wir haben aber Spieler, die mit so einem Ausrutscher umgehen können. Mit zehn Prozent weniger geht es nicht. Das Coaching innerhalb der Mannschaft hat gefehlt. Ich bin mir vorgekommen wie auf einem Friedhof, wo keiner etwas sagen darf.“

Zöbern-Trainer David Blazanovic: „Insgesamt haben wir sehr gut gespielt. Der Sieg war völlig verdient. Es war ein gutes Tempo im Spiel und die Burschen haben kämpferisch und taktisch alles umgesetzt, was ich verlangt habe.“

Statistik

Berndorf - Zöbern 3:5 (2:4)

Torfolge: 0:1 (2., Freistoß) Gorelka, 1:1 (11.) Katzenschlager, 2:1 (19.) Wurglitsch, 2:2 (21.) Gorelka, 2:3 (28.) Ulrich, 2:4 (42.) Ulrich, 2:5 (50.) Ulrich, 3:5 (75., Elfmeter) Vorfaj

Karten: Gorelka (24., Gelbe Karte Foul)

Berndorf: Ilhan; Iancu, Katzenschlager, Brnjak (68., Omazic), Krasniqi; Schramböck; Horvat, Iacob, Wurglitsch, Alizadeh; Vorfaj.

Zöbern: Schlögl; Luef, Gruber, Brunner, Ostermann; Nagl (80., Izvolt), D. Spanring, C. Stampfl, Bonigut (89., Petz); Ulrich (70., Jastrab), Gorelka.

115 Zuschauer, Schiedsrichter: Andreas Gwandner