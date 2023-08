Die Eigenbauspieler machen die Musik beim SV Zillingdorf

Es war eine magische Spielzeit, die der SV Zillingdorf hinter sich hat. Seit 2009 konnte die Elf von Coach Thomas Urbanek, der damals noch als Spieler der Gelb-Blauen am Platz stand, nicht mehr in die 1. Klasse aufsteigen. Letzte Saison war es soweit, der Sportplatz wurde tagelang zu einer Partymeile der ganzen Gemeinde.

Hervorzuheben sei laut Sportlichem Leiter Florian Kazanits beim Meistertriumph die Jugendarbeit und der Fokus auf einheimische Spieler: „Acht Spieler, darunter sogar zwei, die ich damals als Nachwuchscoach trainiert habe, waren im Meisterteam dabei.“ Der Anteil an hiesigen Leistungsträgern im Team der Zillingdorfer sei vor 35 Jahren das letzte Mal so hoch wie derzeit gewesen. Viele Spieler werden von den Jugendteams entweder in die Kampfmannschaft oder in die Reserve, die letztes Jahr ebenfalls Meister wurde, hinaufgezogen: „Die Jugendarbeit ist uns immer besonders wichtig, aber als Markus Halbauer Coach war, hat er vielen Nachwuchstalenten die Chance in der Kampfmannschaft gegeben“, erklärt Kazanits.

Der Sprung in die 1. Klasse ist ein großer, wie Trainer Thomas Urbanek bereits vor der Saison ankündigte. Am ersten Spieltag setzte es für Zillingdorf eine 1:5-Klatsche in Enzesfeld, zuletzt fanden die Gelb-Blauen besser in die Spur. „Wir haben beim 5:2 gegen Lanzenkirchen gezeigt, was wir können und auch gegen Titelfavorit Oberwaltersdorf phasenweise gut dagegengehalten. Wir brauchen uns vor niemandem verstecken“, meint Kazanits. In selbe Horn stößt Coach Urbanek, der nicht den Bus parken möchte: „Wir wollen uns nicht einfach hinten reinstellen und gegen jeden sauber hinten rausspielen, auch wenn das manchmal schwierig wird.“ Wenn es um den Klassenerhalt geht, sind sich beide Funktionäre einig – sie glauben fest an den Ligaverbleib ihres Herzensvereins.

Im höchst familiären Verein fühlt sich jeder Neuzugang sofort wohl, wie Urbanek verrät: „Wenn man hierher kommt, hat man direkt ein gutes Gefühl. Eine kleine Ortschaft ohne große Sponsoren braucht viele Leute, die anpacken, das ist hier der Fall.“

In der Führungsriege der Blau-Gelben wird es bald eine Wachablöse geben – Florian Kazanits wird aus zeitlichen Gründen nur noch als Obmann-Stellvertreter fungieren, sein designierter Nachfolger heißt Christoph Pollak und ist ein Ur-Zillingdorfer.