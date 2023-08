Große Aufbruchstimmung beim SC Neunkirchen

Im Sommer tat sich viel beim SC Neunkirchen. Viele neue Spieler stießen zur Kampfmannschaft. „Die Herbstsaison wird speziell zu Beginn ein ungewisser Neustart. Der Kader ist stark verändert und verjüngt, sowohl mit externen Zugängen als auch durch eigene Nachwuchsspieler“, erklärt Obmann Dieter Leeb: „Durch die kurze Vorbereitung und den frühen Meisterschaftsstart wird zu Beginn keine eingespielte Mannschaft am Platz stehen. Wir gehen zwar davon aus, dass die Qualität des Kaders besser und vor allem breiter ist als in der letzten Saison, zeigen wird sich das erst in den ersten Runde“, der Start der Schwarz-Weißen war eine Achterbahnfahrt auf eine furiose Aufholjagd in Trumau, bei der der SC einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg verwandelte folgte ein 0:3 gegen Grimmenstein.„Natürlich wollen wir heuer auch wieder vorne dabei sein, aber das wollen aber die anderen 14 Teams genauso. Die Klasse sieht sehr ausgeglichen aus und es wird sicherlich wieder auf die Verletzungen auslaufen, wer am Ende, im Juni 2024, ganz vorne ist“, analysiert Leeb die Konkurrenz in der 1. Klasse Süd.

Der neue Mann auf der Trainerbank heißt Jürgen Goger. Er ist ein waschechter Neunkirchner, der zu seinem Hematverein zurückkehrte. Seine Aufgabe ist es, die U17-Spieler der vergangenen Landesliga-Saison und die fünf Neuzugänge aus Breitenau — allesamt Jahrgang 2005 — in den Erwachsenenfußball zu integrieren. „Das ist ganz sicher nicht einfach wird und dieser Vorgang wird weit in das Frühjahr hinein dauern. Der Trainer darf bei dieser Aufgabe alle Zeit der Welt haben“, versichert Leeb.Hohe Aufmerksamkeit im Vorstand wird auch auf die U15-Landesliga-Mannschaft, von Jürgen Röcher und Rudi Tiziani gelegt. „Dieses Team entwickelte sich in den letzten neun Jahren zu einem zusammengeschweißten Konglomerat, dass die Zukunft der Jugend von Neunkirchen bilden soll. Sehr stolz ist der Vorstand hier auf das Trainerteam, dass die Jungs in dieser schwierigen, altersbedingten Phase zusammenhält“, ist Leeb begeistert.Auch infrastrukturell ist der Verein mit dem neuen Tribünenprojekt, dass im November 2023 starten soll voll auf Schiene, um hier auch endlich für die nötigen Rahmenbedingungen für die Neunkirchner Zukunftskicker sorgen zu können.