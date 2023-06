Berndorf sichert sich überlegen den Titel

SC Berndorf

Bereits im Herbst legte die Elf von Trainer Albin Kajtezovic den Grundstein für den heurigen Meistertitel und dem damit verbundenen Aufstieg in die Gebiettsliga. „Uns hat die Konstanz und das Selbstverständnis ausgezeichnet. Besonders in der Hinrunde haben wir kein Spiel unnötig aus der Hand gegeben und unsere Leistung gebracht“, erinnert sich der Übungsleiter an den komfortablen Zwölf-Punkte-Vorsprung zur Winterpause. Qualitativ startete Berndorf als einer der Favoriten. Dennoch gibt stellt Kajtezovic klar: „Wir haben eine Einheit geformt. Wir haben gute Namen im Kader, die aber auch nicht immer und überall funktioniert haben".“

SC Weissenbach

Trainer Helmut Vogel und seine Truppe jubelt über den dritten Tabellenplatz in der Endabrechnung. Besonders dem Vorstand ist mit dem Trainerwechsel eine schwierige aber am Ende erfolgreiche Entscheidung gelungen. Vogel erzählt: „Eine Woche vor dem Rückrundenstart zu kommen, war nicht der leichteste Start.“ Doch der Trainer funktionierte mit der Mannschaft auf Anhieb. Und das ob schwerwiegenden Verletzungen, vier Spieler mussten rasch aus der U23 in den hochgezogen werden. „Ich muss der Mannchaft da wirklich ein Kompliment aussprechen, wie sie mit den Umständen umgingen. Besonders die Jungen haben abgeliefert.“

ASK Oberwaltersdorf

Nicht ganz zufrieden zeigt man sich mit dem tabellarischen Abschneiden in Oberwaltersdorf. „Ich habe mir schon mehr als Platz Acht erwartet. Das darf nicht der Anspruch sein“, haderte ASK-Trainer Thomas Flassak besonders in der Rückrunde immer wieder mit Ausfällen, die nicht kompensiert werden konnten. Zu dünn war der Kader. „Es war dann schwierig, kontinuierlich Leistung zu bringen“, zuckt Flassak mit den Schultern. Positiv streicht der Übngsleiter immerhin die Leistungen in den Schlüsselspielen hervor: „Da waren wir da und konnten anschreiben. In den Spielen darauf konnten wir das aber schon schnell nicht mehr bestätigen.“