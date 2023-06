Ligaverbleib in letzter Minute

USV SCHEIBLINGKIRCHEN II

Die Scheibling-Fohlen überzeugten nicht nur spielerisch, sondern waren auch als absolute Defensivmacht der Liga gefürchtet. Goalie Raphael Winkelbauer musste über die volle Saison nur 18 Mal hinter sich greifen. „Wir haben in den letzten zwei Jahren geübt, wie wir in Ballbesitz absichern, aber auch sonst sicher verteidigen können, das hat sich bezahlt gemacht“, freut sich Trainer Stefan Holzinger. Gegen Ende der Saison remisierte der Vizemeister fünfmal in Folge. Den „Unentschieden-König“ wurde Scheibling dann aber im letzten Spiel mit einem spektakulären 7:1-Auswärtssieg in Oberwaltersdorf los.

SVg PITTEN

Rechnete sich Pitten in der ersten Saisonhälfte Chancen auf Platz zwei aus, hatte das Team von Dietmar Lueger, der nach dem 2:2 in Aspang gehen musste, einen Durchhänger. Für ihn nahm Manuel Felber auf der Trainerbank Platz, den wurmte beim 0:1 gegen Berndorf zuletzt die Chancenverwertung: „Wir machen oft einen Haken zu viel oder der letzte Pass kommt nicht genau genug“, moniert Felber. Ein Kuriosum: Pitten war im Herbst das viertbeste Team, in der Rückrunde nur auf Platz zehn, trotzdem wurde der vierte Platz gefestigt.

SC NEUNKIRCHEN

Auf die Favoritenrolle vor Saisonbeginn folgte eine turbulente Spielzeit, geprägt von Trainerwechseln. Nachdem sich schnell herauskristallisierte, dass Berndorf stärker war, musste Mitte der Hinrunde Harald Bock abtreten. Nachfolger Helmut Vogel musste im Winter Platz für Manfred Rosskogler machen. Doch auch für „Magic Tupf“ hatte es sich bald ausgezaubert, interimistisch ersetzte ihn Harald Bock. Seit zwei Wochen trainiert nun Jürgen Goger die Neunkirchner, er soll dem Verein wieder zum Erfolg verhelfen. Trotz interner Hindernisse geriet Neunkirchen nie in den Abstiegskampf und konnte die Saison auf Platz fünf beenden.

SV GRIMMENSTEIN

Coach Bernd Dorner kündigte nach einer starken Hinrunde seiner Grimmensteiner an, im Frühjahr auf den Vizemeister gehen zu wollen. Daraus wurde nichts, Grimmenstein holte in der Rückrunde die zweitwenigsten Punkte (12) und hatte mit Verletzungen zu kämpfen. Die Dorner-Elf war das drittstärkste Heimteam der Liga, aber auch hier galt, dass in der Rückrunde die Festung öfter eingenommen wurde. „Verletzungspech, knappe und unverdiente Niederlagen. Es hat einfach das Glück im Frühjahr gefehlt“, trauert Dorner dem super Saisonstart nach.

SC ZÖBERN

Mit nur neun Zählern nach der Herbstsaison musste Zöbern zitternd überwintern. Fünf Runden vor Schluss war das Team von Trainer David Blazanovic mit 17 Zählern abgeschlagener Letzter. Dann folgte das Wunder. Mit fünf Siegen am Stück erhoben sich die Zöberner wie der Phönix aus der Asche und konnten knapp die Liga halten. „Wir haben Tempoläufe im Winter gemacht und am Schluss die Steherfähigkeiten gehabt“, meint Blazanovic, der nun eine Pause einlegt. Bemerkenswert ist übrigens, dass sich Matej Gorelka trotz der Abstiegssorgen mit 21 Treffern zum Torschützenkönig krönte.

SC ASPANG

Überraschend positiv verlief die Hinrunde für Aspang, die Weninger-Elf konnte in der oberen Hälfte überwintern. Aus dem bequemen Winterschlaf wachte Aspang nicht auf, die Frühjahrssaison war schlecht. Mit zehn Zählern im zweiten Saisonabschnitt und neun sieglosen Spielen am Stück im Finish war Aspang das schwächste Frühjahrsteam. Die Truppe von Walter Weninger schlitterte in den Abstiegskampf, als Interimslösung coachte Karl Mayrhofer die Aspanger beim 2:2 gegen Felixdorf am letzten Spieltag ans sichere Ufer. Damit konnte Aspang wie in der Vorsaison in der letzten Partie noch die Liga halten.