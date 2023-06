Bezirk im Abstiegsrausch

SC SOLLENAU

Die Zebras wurden in der Rückrunde hungrig nach Toren und Punkten. Überwinterte die Mannschaft von Cem Atan in der Abstiegszone, holte Sollenau im Frühjahr nach Meister Berndorf die zweitmeisten Punkte und erzielte die drittmeisten Tore. „Wir haben uns eingeschworen und wollten es allen, die nicht an uns geglaubt haben, unbedingt zeigen“, freute sich Atan über den Erfolg seiner Jungs. Nach einem 6:0-Kantersieg über Grimmenstein am letzten Spieltag sicherte sich die Atan-Elf sogar noch den sechsten Platz, trotzdem wird der Ex-Bundesligakicker nächstes Jahr nicht den Ton angeben – er legt eine Pause ein. Christian Wolf übernimmt.

SK WIESMATH

Mit notorischem Kämpferherz zum Klassenerhalt. Wiesmaths Punkteausbeute im Herbst war mit 11 Punkten mager, in der Frühjahrstabelle rangierte das Team von Coach Peggy Fleck mit 22 Punkten auf Platz vier. Gefürchtet waren wieder einmal die weiten Einwürfe von Daniel Tasic, die häufig in Treffer mündeten. Nach einem Heimsieg gegen den ersatzgeschwächten Meister Berndorf und der Nullnummer gegen Vizemeister Scheiblingkirchen II, wo Wiesmath im Herbst noch 0:5 verlor, war am vorletzten Spieltag der Ligaverbleib perfekt. „Es war eine super Rückrunde. Ich bin stolz, wir haben uns den Klassenerhalt verdient“, freute sich Wiesmath-Coach Peggy Fleck darüber.

SV BAD ERLACH

Das Tabellenmittelfeld zeigte Bad Erlach sein hässliches Gesicht. Blickten die Kurortler bis Anfang Mai nach oben, schlitterte die Truppe von Coach Daniel Höfinger, der zwei Spieltage vor Schluss entlassen wurde, nach einer Niederlagenserie in die Abstiegszone. Besonders bitter: Auch Bad Erlach war sowohl in der Hin- und der Rückrunde nicht unter den schlechtesten drei Teams. Die eklatante Auswärtsschwäche (zu Hause 22, auswärts 9 Punkte) war ein weiterer Faktor für die unerwartete Talfahrt, die Interimscoach Markus Valenka nicht mehr stoppen konnte. „Wir haben zu spät den Ernst der Lage begriffen und immer nach oben geschielt“, resümiert Valenka die Misere.

SV WEIKERSDORF

Auf Aufstieg folgt Abstieg: Die Weikersdorfer müssen nach einem Jahr 1. Klasse sofort wieder runter. Rangierte die Hatzl-Elf in der Hinrunde unter Markus Valenka als Trainer auf Platz zehn, reichte Platz sieben in der Rückrunde trotzdem nicht, um den Ligaverbleib zu sichern. Auffällig dabei: Die Weikersdorfer waren die schwächste Heimmannschaft der Saison. Nach Valenka stand Sportchef Wolfgang Fangl interimistisch an der Seitenlinie, ehe Christopher Hatzl an den letzten Spieltagen coachte, aber das Ruder nicht mehr herumreißen konnte. „Es gibt mehrere Gründe, warum wir abgestiegen sind, diese gilt es jetzt aufzuarbeiten“, meint Hatzl. Über einige Neuzugänge wird spekuliert, Mario Ecker von Weissenbach ist schon fix. „Wir wollen unbedingt wieder aufsteigen“, lässt Hatzl die Konkurrenz wissen.

SC FELIXDORF

Von der Gebietsliga durchgereicht in die 2. Klasse. Nach nur 9 Punkten im Herbst, wurden die Felixdorfer das Abstiegsgespenst auch im Frühjahr nicht los. Während die Zöger-Elf zu Hause immerhin 19 Punkte einfahren konnte, war auswärts mit nur 7 Punkten überhaupt nichts drin – der schlechteste Wert der Liga. Dass die Felixdorfer dann im Saison-Finish in sieben Spielen nur einmal gewinnen konnten und das Derby gegen Sollenau mit 1:2 verloren, besiegelte schon eine Runde vor Schluss beim 0:2 gegen Pitten den zweiten Abstieg in Folge. „Alle waren enttäuscht, aber natürlich wollen wir jetzt in der 2. Klasse wieder voll angreifen“, so die Kampfansage von Trainer Andreas Zöger. Der gefürchtete Angreifer Berkin Gürünlü, der sich in der Gebietsliga noch die Torjägerkrone aufsetzte, wird nach Oberwaltersdorf wechseln.