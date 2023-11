Yasin Ceylan bleibt der Goalgetter vom Dienst

Über 200 Tore für die Özkan-Elf seit seinem Wechsel im Jahr 2017, in der Saison 2017/18 netzte der Stürmer mit Oberlippenbart und dem freundlichen Grinsen sogar 40 Mal und avancierte längst zur Vereinslegende. Yasin Ceylan bleibt für Enzesfeld auch in der 1. Klasse ein Erfolgsgarant und zerbombte Pitten mit einem Hattrick.

„Für mich war jedes Tor wunderschön, wir sind schon davon ausgegangen, dass wir Pitten schlagen können, weil wir zuhause sehr stark sind“, erläutert Ceylan nach dem 3:1-Heimsieg. Der zuverlässige Torjäger untermauert damit die beiden Erfolgsrezepte des Aufsteigers in dieser Saison. Wenn nur Heimspiele zählen würden, stände Enzesfeld auf Rang eins, außerdem hat die Özkan-Elf die zweitmeisten Tore geschossen. „Wir haben in der Offensive einfach auf jeder Position qualitativ hochwertige Spieler, und zuhause weiß ich es nicht, warum wir so stark sind. Vielleicht weil wir immer auf diesem Platz trainieren“, schmunzelt der 30-jährige.

Zu Saisonbeginn durfte der Goalgetter nicht immer von Beginn an auflaufen, in den letzten Matches stand Ceylan wieder über die volle Distanz auf dem Platz: „Ich war natürlich nicht froh, auf der Bank zu sein, aber es war eine taktische Maßnahme des Trainers und ich habe das akzeptiert. Jetzt bin ich umso glücklicher, dass ich dem Team wieder helfen kann“, schwärmt Ceylan.

Dafür, dass in Hirtenberg seit 38 Jahren nicht in der 1. Klasse gekickt wurde, verlief die Hinrunde märchenhaft. Enzesfeld rangiert an vierter Stelle, der Rückstand auf den Spitzenreiter beträgt gerade einmal vier Punkte. Wo will Ceylan seine Jungs am Ende der Saison sehen? „Wir wussten vor der Saison schon, dass wir in der Top Fünf sein können, das bleibt weiterhin unser Ziel.“